一聽關鍵字牙起來！患者家屬瞪大眼　醫嘆：連50元都不願意的社會

▲姜冠宇分享看診時遇到的事。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

整合醫學專科醫師姜冠宇分享，看診時遇到一件讓他覺得很不受尊重的事，一名阿北要打流感疫苗，結果患者家屬瞪大眼，堅持阿北說不要打高端廠牌，要退掉50元掛號費。醫師疑惑，阿北看起來好像都不太講話，「一聽到關鍵字還可以牙起來」，感嘆「連50元都不願意的社會」。

姜冠宇在臉書說，15日門診一位照顧者帶著70-80歲阿北來，說要打流感，阿北自己本身話講得不清楚，「我說好，我也記得我有問，應該所有廠牌都沒有問題吧？」

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姜冠宇指出，過一會兒沒多久，這位照顧者破門而入說，阿北後來一聽到是高端，很生氣說不要打。他心想，「哇塞，阿北看起來好像都不太講話，一聽到關鍵字還可以牙起來。」

姜冠宇表示，「我說，『好，那我留個紀錄....』。結果這位照顧家屬用『命令口吻』向我說：『把我們紀錄刪掉，我不要付掛號費50元。』而且是眼睛瞪大看著我。我說，『你們有就醫諮詢，還是留個紀錄』。」但對方仍堅持，「把我們紀錄刪掉，我不要付掛號費50元。」

▼有網友說，「我打三劑高端，從未確診過，甚至碰到染疫者也安然無恙。」（示意圖／記者呂佳賢攝）



姜冠宇無奈說，「我不想爭了，我就說好，紀錄刪掉、退掛，但是妳這樣態度對我，那我就要寫在這裡，我做錯了什麼？我欠你的嗎？高端不高端，倒還其次。我知道民間收入普遍不好，生活很辛苦，但是有沒有窮到連50元掛號費都可以森七七？我至少有評估你家人的健康狀況吧，醫院人員都有幫妳跑流程吧，這些勞動價值，全都不值，是嗎？難怪健保費要漲都壓力山大。」

姜冠宇表示，「想想某一陣營要慶幸自己沒選上，點值哪有哪有可能一點一元，擺明跟自己支持者對幹，真的做下去，搞不好自己還可能準備被罷免喔。」

「連50元都不願意的社會」，姜冠宇提到，發洩完畢了啦，看了當天新聞也沒一個好消息，也罷，不看了，下周停診，請假出國散個心。

對此，許多網友留言，「我打三劑高端，從未確診過，甚至碰到染疫者也安然無恙」、「可以列病患黑名單嗎？這種超容易有醫療糾紛的」、「謝謝醫師仍然友善對待這些不理性的病患」。