　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一聽關鍵字牙起來！患者家屬瞪大眼　醫嘆：連50元都不願意的社會

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲姜冠宇分享看診時遇到的事。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

整合醫學專科醫師姜冠宇分享，看診時遇到一件讓他覺得很不受尊重的事，一名阿北要打流感疫苗，結果患者家屬瞪大眼，堅持阿北說不要打高端廠牌，要退掉50元掛號費。醫師疑惑，阿北看起來好像都不太講話，「一聽到關鍵字還可以牙起來」，感嘆「連50元都不願意的社會」。

姜冠宇在臉書說，15日門診一位照顧者帶著70-80歲阿北來，說要打流感，阿北自己本身話講得不清楚，「我說好，我也記得我有問，應該所有廠牌都沒有問題吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜冠宇指出，過一會兒沒多久，這位照顧者破門而入說，阿北後來一聽到是高端，很生氣說不要打。他心想，「哇塞，阿北看起來好像都不太講話，一聽到關鍵字還可以牙起來。」

姜冠宇表示，「我說，『好，那我留個紀錄....』。結果這位照顧家屬用『命令口吻』向我說：『把我們紀錄刪掉，我不要付掛號費50元。』而且是眼睛瞪大看著我。我說，『你們有就醫諮詢，還是留個紀錄』。」但對方仍堅持，「把我們紀錄刪掉，我不要付掛號費50元。」

▼有網友說，「我打三劑高端，從未確診過，甚至碰到染疫者也安然無恙。」（示意圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

姜冠宇無奈說，「我不想爭了，我就說好，紀錄刪掉、退掛，但是妳這樣態度對我，那我就要寫在這裡，我做錯了什麼？我欠你的嗎？高端不高端，倒還其次。我知道民間收入普遍不好，生活很辛苦，但是有沒有窮到連50元掛號費都可以森七七？我至少有評估你家人的健康狀況吧，醫院人員都有幫妳跑流程吧，這些勞動價值，全都不值，是嗎？難怪健保費要漲都壓力山大。」

姜冠宇表示，「想想某一陣營要慶幸自己沒選上，點值哪有哪有可能一點一元，擺明跟自己支持者對幹，真的做下去，搞不好自己還可能準備被罷免喔。」

「連50元都不願意的社會」，姜冠宇提到，發洩完畢了啦，看了當天新聞也沒一個好消息，也罷，不看了，下周停診，請假出國散個心。

對此，許多網友留言，「我打三劑高端，從未確診過，甚至碰到染疫者也安然無恙」、「可以列病患黑名單嗎？這種超容易有醫療糾紛的」、「謝謝醫師仍然友善對待這些不理性的病患」。

ET快訊
29歲同志男神宮澤冰魚「搞大女星肚子」！認：沒要結婚只是伴侶
南警劈腿4女偷拍性愛片！又考上警察　實習2個月遭評不合格
鴻海旗下京鼎官網遭駭！對客戶、員工勒索　目前仍未修復
感冒喝什麼好得快？　營養師：「4飲品」比開水有效
蕭美琴特勤隨扈是「女主播」！　曾登國軍月曆封面
三星AI手機S24今亮相！　3大「智慧功能」搶先曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住「第一次看到這麼爛的契約」

「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

大選後接「大寒」　3生肖注意了

助人又改善家計！門諾馬偕護理公費生專班　5年蛻變成南丁格爾

一聽關鍵字牙起來！患者家屬瞪大眼　醫嘆：連50元都不願意的社會

5成高中生挺柯文哲！4年後可能翻轉　台大醫女兒：台灣會不會被賣掉

全球前2％「養蝦科學家」接任國圖館長　圖資界掀戰

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」接力連凍5天恐跌破6℃

台灣知名伴手禮「不是台灣人發明！」內行揭密：是西班牙的點心

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」！報警看監視器讓她嚇壞

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

驚悚畫面！女騎士闖紅燈被撞飛,　騰空翻轉撞翻對向2騎士慘死

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

嫌擄走1女逃往礁溪對警開3槍　與警駁火「中2槍」送醫搶救中

雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住「第一次看到這麼爛的契約」

「今年首波寒流」凍很久　挑戰入冬最低溫時間曝

大選後接「大寒」　3生肖注意了

助人又改善家計！門諾馬偕護理公費生專班　5年蛻變成南丁格爾

一聽關鍵字牙起來！患者家屬瞪大眼　醫嘆：連50元都不願意的社會

5成高中生挺柯文哲！4年後可能翻轉　台大醫女兒：台灣會不會被賣掉

全球前2％「養蝦科學家」接任國圖館長　圖資界掀戰

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」接力連凍5天恐跌破6℃

台灣知名伴手禮「不是台灣人發明！」內行揭密：是西班牙的點心

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」！報警看監視器讓她嚇壞

中鋼宣布成功開發風電鋼板　較船用鋼板強度高1.4倍

星巴克1／18起全品項第二杯半價　2種人買最優惠

柯文哲首談內參民調失準原因　媒體人：承認沒穿褲子真的很難？

移動的風景！花蓮彩繪公車發表　體驗搭乘送限量贈品名

29歲同志男神宮澤冰魚「同居1年搞大女星肚子」！認：沒要結婚只是伴侶

八點檔女星證實斷開12年婚！　前夫欠債沉重「價值觀分歧」

高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住「第一次看到這麼爛的契約」

南警劈腿4女！停職後又考上警察…實習2個月「評定不合格」提申訴

台積電漲4元至584　指數小跌15點

鴻海旗下京鼎官網遭駭爆首例　公司未修復股價跌近2%

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

「5星座」農曆新年前衰爆！恐遇血光之災

台灣知名伴手禮不是台灣人發明！內行揭密

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

高麗菜價狂跌　雲林菜農開放民眾免費採

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

柯粉轉柯黑？統神認1句話讓他爆氣

農曆12月生肖運勢一次看

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

養蝦科學家接國圖館長　圖資界掀論戰

更多熱門

相關新聞

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

高端合約2點太詭異！賴士葆：這不是電影情節？

副總統賴清德在競選期間承諾要公開高端疫苗的合約，而疾病管制署署長莊人祥在高端董事會同意下，於16日親自公開58頁合約。不過，國民黨立委賴士葆針對合約內容質疑，高端2021年7月19日通過EUA（緊急授權）後，當天就立刻改合約重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看真是太詭異」，點出2點要求衛福部清楚說明。

高端合約今公布！證實「僅保密5年」　官員直言：打臉在野黨造謠

高端合約今公布！證實「僅保密5年」　官員直言：打臉在野黨造謠

高端疫苗議價公開！莊人祥曝「初次報價950元」　

高端疫苗議價公開！莊人祥曝「初次報價950元」　

公布高端合約！莊人祥還原簽約始末

公布高端合約！莊人祥還原簽約始末

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

關鍵字：

姜冠宇高端流感

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　全線封閉

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

宏都拉斯和台斷交後現況！千人失業、12.1億外匯蒸發

IU4月「首度攻上小巨蛋」連唱兩天

嘉義某國中生「6打1」拍攝過程　家長氣炸全告

全台有雨時間曝　「緩進式寒潮」連凍5天恐跌破6℃

蕭美琴特勤隨扈是女主播！曾登國軍月曆封面

OL鞋子被拿去自慰 　一穿「踩到滿腳精液」

5成高中生挺柯文哲　台大醫女兒憂：台灣會不會逐漸被賣掉

細肩帶「超派妹」球棒砸車實錄！　影片真相曝光

升級寒流！周日南下連凍6天7°C↓

愛莉莎莎泰國買房「退坑血淚」全起底！

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面