高端合約「仔細看太詭異」！賴士葆揭2疑點：這不是電影情節嗎？

▲國民黨立委賴士葆。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

記者閔文昱／綜合報導

副總統賴清德在競選期間承諾要公開高端疫苗的合約，而疾病管制署署長莊人祥在高端董事會同意下，於16日親自公開58頁合約。不過，國民黨立委賴士葆針對合約內容質疑，高端2021年7月19日通過EUA（緊急授權）後，當天就立刻改合約重新訂了更嚴格的保密合約，「仔細看真是太詭異」，點出2點要求衛福部清楚說明。

賴士葆16日晚間在臉書發文指出，高端合約第一條就寫到合約簽署日之前或之後資料都屬機密，然而合約都還沒簽，「資料就算機密？難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開？政府會不會對高端過度保護？」

▲賴士葆揭露高端合約2大疑點。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆，下同）

另外，合約第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍。賴士葆質疑，若遭受法院調查時還要先通報並且盡量隱匿，「這不是電影才會演出的情節嗎？法院或主管機關如果都要調查了，還得預先通知資料提供者？是為了串供還是銷毀資料，必須說清楚！之前法院調查高端炒股案時，是否有依照合約通知？」

賴士葆強調，高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰，衛福部絕對不可能發個新聞稿就想船過水無痕，必須針對以上2大疑點向社會說清楚講明白，否則很難洗清外界對於衛福部處處為高端護航、有圖利高端之嫌的疑慮。