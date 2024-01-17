敗選後首談「內參民調失準原因」！柯文哲：年輕人投票率不如預期

▲2024總統大選13日正式落幕，民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，位列第3名。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

2024大選落幕，但選後風波不斷，先是網路上流傳許多質疑選務人員作票的影片，之後又有國民黨凌濤怒譙黃珊珊以假民調破壞政黨輪替。對此，柯文哲也首度針對2事回應，作票部分，他強調民眾黨新任8名立委將督促中選會加強數位化，避免人為失誤；民調方面，他則說明「年輕族群投票率愈高，就會與我們的民調結果更接近」。

民眾黨主席柯文哲16日晚間在臉書發文指出，有許多支持者這幾天寄信或打電話到民眾黨中央黨部、地方黨部，乃至他的社群平台，寄來監票過程拍下的影片，不管是票箱裡有夾層、數百張選票被人竊走、開票與唱票不一致等，儘管李進勇主委拍胸脯擔保選務過程絕對沒有問題，但這麼多大小不一的失誤，難免讓人民有所質疑，應該要有更好的方法。

柯文哲表示，台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票，也讓許多人喪失公民權益，接下來台灣民眾黨新任8名立委，會督促中選會加強數位化，避免人為失誤，並跟上時代的進步。

▲李進勇強調，若法院認定任何一位選務人員有違法舞弊作票情形，他與副主委陳朝建，將立刻辭職下台。（圖／記者陳煥丞攝）

另外，針對民調的檢視，柯文哲也說明，他最後的得票率為26.5%，如果以封關民調來看，大多數的民調都把他的支持度壓低，「而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應。特別是美麗島民調，一度做出我只有14%佔比，顯然失準。」

「而我們的內參民調，選前評估是三足鼎立，為何最後也呈現巨大落差？」柯文哲解釋，他們的內參民調有兩種，一是「全市話」、二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表、及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。

柯文哲提到，其中在「全市話」部分，封關民調其實與結果非常接近，但他們在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，「但這一次投票率僅七成一，使結果不如預期。」

柯文哲也強調，此外還有許多研究選情的學者指出，2024總統大選是「20年來最難預測」，「因為這是一場真正的三人賽」。各種突發事件，比方國家級警報、封關後多方違規釋出民調，甚至假冒郭台銘董事長之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願。

柯文哲檢討，在最後關卡，白營無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同，「都是我與競選團隊，必須持續努力的方向。」