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高端合約終於公開！　蔡正元一看傻住「第一次看到這麼爛的契約」

高端疫苗合約曝…蔡正元批「第一次看到這麼爛的契約」　郭正亮點名這件事：要追究

▲高端疫苗合約公開！疾管署長莊人祥強調，一切依法行政。（圖／指揮中心提供）

圖、文／CTWANT

高端新冠疫苗合約在總統大選前吵得沸沸揚揚，疾管署署長莊人祥昨（16日）親上火線公開高端COVID-19疫苗58頁契約內容。對此，前立委蔡正元直言，第一次看到這麼爛的契約。前立委郭正亮也質疑，「他公佈採購合約，那個定價的部分就直接寫在合約裡面了，價格是怎麼做出來的？」

蔡正元在中天節目《盧秀芳辣晚報》說，「我跟各位講，第一次看到這麼爛的契約，我從以前在經商、在外商機構外商銀行，採購契約裡面，沒有寫任何品質的規定，我買車子，我車子的等級是什麼？都有基本的條件，他裡面都沒有，他只在附件一第七條『交貨疫苗必須取得衛生福利部核發之藥品許可證或專案核准製造許可』。」

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他傻眼表示，「你在開玩笑是不是？有這樣買東西的嗎？那我們買武器是不是也是這樣？武器合約裡面，武器的規格、武器的性能、武器的品質、武器的檢驗？」

蔡正元指出，換句話說，只要有衛福部核准核發的藥品許可證或專案核准製造許可，重點在專案核准製造許可，「我要買什麼不知道，約簽了以後再決定我要買什麼，這兩碼子事，有人這樣買東西嗎？」

郭正亮也說，「他公佈採購合約，那個定價的部分就直接寫在合約裡面了，他一定有一個定價的委員會，重點是那個委員會怎麼開會的？價格是怎麼做出來的？因為他只給你看合約，並沒有告訴你那個過程。」

郭正亮提出2部份，「他們完全相信製造許可，就是高端寫了報告，基本上請專家來開會，認為高端寫的報告可信，只有那一群專家可能有驗貨，這第一個，他得到製造許可，開始製造，可是製造之後到交貨，疾管署跟食藥署有沒有在驗貨？我認為這段沒有做。」

郭正亮直言，「這就是蔡正元講的，他就按照之前專家會議審過的形式就相信高端了，高端那個東西就算有效，已經過了，就開始大量生產，政府有沒有驗貨這關，當然不可能全部驗，但有沒有抽檢每個生產的高端都符合效能，基本上這裡面有兩個政府相信的部分，第一個就是相信高端做的實驗數據等等，有防疫作用，第二個是他送貨到食藥署的時候，食藥署大概只看形式文件，說既然衛福部都給你文件，我就不用查了，直接給你打，我覺得這裡面有幾個真的要去追究價格是怎麼開會定出來，因為合約直接寫價格，請問合約價格是根據什麼？完全沒講。」

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