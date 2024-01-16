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大陸 大陸焦點 特派現場

分析／諾魯今賀電、明斷電外交警訊？　黃奎博：陸同步打壓國際參與

▲▼諾魯共和國國旗撤下。（圖／記者黃國霖攝）

▲我方撤下諾魯共和國國旗。（圖／記者黃國霖攝）

記者任以芳／北京報導

太平洋島國諾魯昨15日與台斷交，將與北京恢復外交關係，隨著我方友邦國一個個被拔掉，政治大學外交系教授黃奎博向《東森新媒體ETtoday》記者表示，中國大陸絕對不會外交休兵，不排除之後還會出現斷交的友邦。他也認為中共將在台灣對外關係上出招，打邦交戰需要花錢，也有一種不用花錢也可對台壓制方法，就是繼續打壓台灣國際參與。

諾魯昨上午11點45分宣布與我國斷交，將與中國大陸復交，外交部長田中光指出，諾魯斷交幾乎毫無徵兆，日前還祝賀賴蕭勝選，時隔2日諾魯總統阿迪昂（David Adeang）發表全國談話宣布承認中華人民共和國，與中華民國斷交，突擊式斷交真的毫無徵兆嗎？

▲▼諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）昨公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）

諾魯「今日賀電、明日斷電」釋出訊號？

現政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，諾魯的行為就是，「昨日賀電，今日斷電。」由始可看出，民進黨賴清德當選兩天之內，中共與諾魯敲定所有事情，證明斷交早在路上，等賴一當選就開到目的地，並非突擊式的斷交。

諾魯是世界第三小的國家，人口也少，中共瞄準諾魯可以減少在「支票簿外交」的開支，在政治上達到對賴清德「下馬威」。

黃奎博分析，「中共對賴清德和國安團隊的台獨定性和定調(賴不會妥協)，因而採取警告措施。未來的外交場域中，中共各級官員勢必對於台灣的活動採取『寧緊勿鬆』的作法，來應對日趨緊張的兩岸關係。」

因此，諾魯斷交釋出訊號也很明顯指出，「不用等賴蕭520上台執政，不排除還有其他邦交國可能開始鬆動意願。蔡政府都是被動因應，中共在兩岸外交戰的優勢極為明顯。」黃奎博說。

▲▼政大外交系副教授黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

▲政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博不認為台灣出現「零邦交」。（圖／記者任以芳攝）

台灣不會「零邦交」預料國際參與遭壓制

截至目前蔡英文任內邦交數從22個，快速掉到剩下12個，比例超過40%，面對大陸方面外交擠壓，台灣也很難變成「零邦交」？

黃奎博指出，首先大陸方面要花的錢更多，二來與美國關係比較近的我方邦交國，不容易拔掉，我方可以集中外交資源在極少數邦交國，「個位數」友邦可能性比較大。

「未來中共將繼續在台灣對外關係上出招。」黃奎博舉例，台灣通常以『有意義參與』(meaningful participation)為名，過去也試圖用各種勉強同意的身分地位及方法，參加一些政府間國際組織的活動，中共不一定會強力阻撓，例如：世界衛生大會(WHA)和國際民航組織(ICAO)大會。

自從2016年蔡英文520上任後，台灣以非正式與會方「默默參與」的經濟合作發展組織(OECD)鋼鐵委員會會議，最後戛然而止，因為中共強力反對，導致比利時當地政府只好相應配。

黃奎博強調，這就是不用花錢的外交戰，大陸方面一樣可以取得對台壓制效果方法，「就是繼續打壓台灣的國際參與。」

▲▼台灣邦交,諾魯。（圖／記者鄺郁庭製圖）

▲我方目前友邦情況。（圖／記者鄺郁庭製圖）

大陸嚴密「防堵」台灣外交動作

台灣可以自己開拓外交空間嗎？黃奎博進一步舉例，2023年初曾由外交部長吳釗燮曾密會位於大洋洲的密克羅尼西亞總統帕努埃洛(David Panuelo)，據稱談及建交事宜，但密國索求過大，台灣因之卻步。這件事的曝光，可能引起中共官員提高警戒台灣在國際上的一舉一動，也讓台灣第一線的官員更難施展拳腳。

黃奎博依照過往經驗推斷，類此事件恐怕不只在密國發生，最後民進黨政府守不住邦交國，也開拓不了新邦交，只能強調與理念相近國家加強實質互動，刻意從與對方民意機關和學界的互動中，證明台灣是西方民主價值同盟的一員，但這種「呼口號式」作為都是「非正式」外交關係。

黃奎博也指出，蔡英文已無法回到過去兩岸暫時「外交(邦交)休兵」，邦交保衛戰又節節失利，「早就應該有決策層級官員負責下台。」

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