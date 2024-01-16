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高端公開契約！游淑慧點1關鍵：拿到EUA就簽「保密條款」

▲▼國民黨台北市立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧今14日召開「蕭美琴密會戰爭白手套，賴清德知道嗎？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

副總統賴清德在競選期間承諾要公開高端疫苗的合約，而疾病管制署署長莊人祥在高端董事會同意下，於16日親自公開58頁合約。對此，國民黨北市議員游淑慧看完合約後表示，高端2021年7月18日拿到EUA後，隔天契約變更，「高端疫苗EUA怎麼過的？到底要保密什麼？」

「高端契約，原來…是沒有保密條款的」，游淑慧16日晚間在臉書發文表示，民進黨政府以契約內有保密條款為由，而拒絕公開高端契約，但原本的合約是正正常常、沒有保密條款，2021年7月19日第一次契約變更，才新增這個保密條款。

▲▼高端公開契約！游淑慧點「EUA疑點」：7月19日發生什麼事。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲高端契約19日加上保密條款。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧分析時間點，2021年7月18日食藥署邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901通過審查取得緊急使用授權（EUA）。

然而，2021年7月19日，衛福部正式核准高端MVC-COV1901疫苗專案，發給高端高爭議性的EUA，讓游淑慧疑惑，「7月19日發生什麼事呢？」

游淑慧接連提出疑問，「為什麼在拿到EUA後，就趕快同時加上保密條款…高端疫苗EUA怎麼過的？到底要保密什麼？」「我想更重要的是當初的EUA審查資料，也應一併公開」。

高端契約...

游淑慧 台北市議員發佈於 2024年1月16日 星期二

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