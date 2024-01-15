趕回家載母就醫超速遭罰1萬2　他向議員陳情...中市府3局處回應

▲台中市議員張芬郁接獲民眾陳情，指騎車行經環河路一段慢車道時，因趕回家載母就醫不得已超速，遭移動式測速桿拍攝開罰。（圖／台中市議員張芬郁提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區林姓男子向議員張芬郁陳情，指他去年因母親生病，要趕回住處載母親看病，騎車行經速限40公里的環河路一段慢車道時，因超速被移動式測速照相記錄，遭開罰1萬2000元，質疑裁罰過當。張芬郁認為，測速開罰非改善交通唯一手段，要求中市警局及中市府交通局提擬改善方法。對此，警局與交通局以及裁決處，針對該路段為何速限40公里、申訴辦法做出說明。

交通局表示，依據道路交通安全規則第93條規定，設有快慢車道分隔的慢車道，時速不得超過40公里，而大里區環河路一段設有快慢車道分隔島，目前速限依規設定為40公里；該路段沿線也有許多砂石業者，大型車輛出入較為頻繁，交通局將再與警察局、建設局、公所及地方代表等單位共同研議交通安全改善方案。

針對罰單申訴部分，台中市交通事件裁決處表示，民眾若有疑慮可至裁決處窗口、郵寄或至官網辦理線上申訴作業，並提供申訴單、通知單影本及相關佐證資料等，裁決處收受申訴案件後將轉請原舉發機關查證，待原舉發機關查復並參酌申訴理由及綜合各項資料審查後，裁決處將以公文回復民眾說明。

警察局表示，測速執法是為降低交通事故發生，執行測速照相地點以易危險駕駛及肇事路段為主，並配合道路主管機關規劃公告速限據以執法。大里區環河路路段道路筆直，為市民通行重要道路，往來車流量大，易因駕駛人違規爭道及超速行為致生事故，轄區霧峰分局不定時規劃執行移動式測速照相勤務，維護用路人行車安全，警察局將持續針對易發生交通事故的路段、路口，邀集交通局、建設局等路權機關及相關單位辦理會勘改善。

本案緣起於1名林姓男子向張芬郁陳情，稱他去年11月30日上午9時許，騎車趕回彰化要載年邁的母親就醫，未料12月初收到罰單，指他在大里區環河路一段460號前，騎車時速82公里，等於超速42公里，遭開罰1萬2000元、記3點，還要吊扣牌照6個月。

面臨高額罰單，林男沮喪表示「我是逼不得已才會騎的如此快，不知如何是好？」，張芬郁說，即使常設移動式照相，開出上萬張罰單，該路段仍發生多起交通事故，顯見用移動式的測速照相舉發，不是讓交通更安全的手段。

張芬郁要求警察局和交通局提擬更有效的方法，該路段沿線有多家砂石業者，砂石卡車進出車夜間砂石車進出的警示必須更明顯，沿線夜間照明也可加強，分析事故原因後加強改善交通設施，讓行車更安全。

▲林姓民眾向張芳郁陳情，去年因須趕回家載母親就醫，不得已超速遭開罰1萬2000元。（圖／台中市議員張芬郁提供）