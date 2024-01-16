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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭侯友宜敗選2主因　趙少康：警察口條不靈活、太相信學者智庫

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜趙少康確定敗選後，在競選團隊的陪同下到達國民黨開票之夜現場發表落選感言。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨戰鬥藍發起人趙少康與新北市長侯友宜搭檔競選總統失利後，也將回歸主持節目，今（16）晚到電視台接受《TVBS戰情室》專訪。被問到侯友宜敗選主因，趙少康分析，侯友宜口條比較不好，警察出身講話不會太靈活，以及太相信學者、智庫，「選舉則是要彰顯社會正義、要挑戰貧富差距，所以選舉就是要放利多」。

趙少康直言，侯友宜是刑警出身，很少看到一堆警察喳渣呼呼講來講去，每次派出所、分局抓到壞人都是「我們下午...三點半...抓到一個嫌犯」，很少看到講話很靈活的，警察系統就是這樣，也許警察學校以後該訓練講話，侯友宜跟其他警察比起來已經好很多，因為他經過新北市副市長、市長的歷練跟詢答。

趙少康說，這樣的個性在選舉有利有弊，尤其這次選戰是挑戰者，不是一個執政者，挑戰者就要無所不用其極，出招要讓人很意外，侯友宜不是這樣的人，就不能勉強。至於侯團隊，趙表示，有競選團隊跟市府團隊，兩個要磨合，其實執行長金溥聰做得不錯，至少坐鎮把場面穩住，不然之前是一團混亂。

趙少康進一步指出，他們都公務員出身，所以很相信學者、智庫，不是不應相信，只是選舉是不一樣的情況，而且沒有當選，如果當選可以算算政策花多少錢，而選舉則是要彰顯社會正義、要挑戰貧富差距，所以選舉就是要放利多，讓弱勢得到好一點的待遇。

趙少康表示，比如說護理師就給1萬，怎麼會說沒有錢呢？一年2百多億怎麼會沒有錢呢？像前瞻預算一次就8千8百億呀！還有健保點數1點1元，「這些政策自己就提了，根本沒有跟侯團隊商量，如果商量的話就不見了！」主持人錢怡君問說會生氣嗎？趙表示，自己沒有生氣，生氣就完了。

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