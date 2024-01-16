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新冠疫情迎高峰！　金門小三通1／17起提供免費快篩

▲▼金門小三通明日起提供免費快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

▲國際新冠疫情有增溫趨勢。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／金門報導

據衛生福利部疾病管制署監控國際流行性疫情資訊，中國大陸地區近期呼吸道疾病有蔓延增溫趨勢，金門縣府經衛生局向中央協調爭取後，衛福部經評估將自明(17)日起開始比照實施國際機場在金門小三通港埠入境處定點定時提供快篩試劑，以確保地區鄉親生命安全並健全縣內醫療量能。

金門衛生局長蔡建鑫表示，疾管署將於17日起在金門小三通港埠(水頭碼頭)每日首班至末班船入境時間於入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取。由於醫療資源有限，目前規劃為每人1盒(依現貨盒裝數量約4或5劑)，疾管署預計將至少執行至2月底，屆時再視疫情狀況於連假後決定是否延長。

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▲▼金門小三通明日起提供免費快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通明日起提供免費快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通明日起提供免費快篩。（圖／記者林名揚翻攝）

據臨床經驗統計，目前防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，衛生局也請尚未接種新冠XBB疫苗之鄉親可選擇在莫德納和Novavax兩種廠牌之XBB疫苗擇一接種以提升自我保護力。

衛生局表示，接種莫德納適用於6個月以上幼兒，Novavax適用於12歲以上兒童，凡鄉親不分年齡前往接種者皆有機會獲贈500元禮券1張，目前合約院所持續發送中，送完為止。

衛生局局長蔡建鑫呼籲，近期適逢新的年度開始且農曆年關也將屆，各項旅遊與聚會等活動參與人數眾多，提醒鄉親出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生。

蔡建鑫提醒，如果民眾有出現呼吸道症狀應儘速就醫；返家後亦應持續留意自身健康狀況。此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，保護自己與他人。

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