　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

▲▼ 高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場（圖／本報資料照）

▲高雄國際機場，資料照。（圖／本報資料照）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日表示，因應近期全球新冠疫情處於高點，且農曆春節將至，為保障民眾健康，自1月17日起，於金門小三通港埠（水頭碼頭）每日上午9時30分至晚間6時30分，以及於高雄國際機場每日上午8時至晚間10時30分，於入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑予入境旅客自由領取，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底，再視疫情狀況於連假後決定是否延長。

▲▼1/17起金門小三通港埠及高雄國際機場入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金門小三通及高雄國際機場入境處定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，自今年1月3日起於桃園國際機場提供COVID-19家用快篩試劑予入出境旅客自由領取，截至今年1月15日，旅客領取試劑數量已達30.1萬人次，民眾接受度高，領取狀況踴躍，考量國際疫情升溫及評估機場港埠檢疫量能許可，增加上開二處地點提供入境旅客領取COVID-19家用快篩試劑。

疾管署統計，自去年11月26日起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至1月14日已採檢386人，其中273人為陽性，檢出陽性仍以流感（67.4%）及新冠（16.1%）為主。

疾管署呼籲，民眾出國前儘早接種新冠XBB疫苗，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生，出現呼吸道症狀應儘速就醫，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

▲▼1/17起金門小三通港埠及高雄國際機場入境處定點定時提供COVID-19家用快篩試劑。（圖／疾管署提供）

▲金門小三通及高雄國際機場入境處定點定時提供快篩。（圖／疾管署提供） ※點圖放大

ET快訊
新國會「最極端」時刻曝光！　謝震武：立法院恐全部重選
快訊／飲料店總部火速處分！　竹科門市停業、員工離職
類流感創10年新高！7歲女童發病5天亡　罕見急性壞死性腦病變
aespa出發來台了！Karina先抵台　Ningning穿
玉兔爆婆媳問題　工作太晚被鎖門外！　許願：把我當隱形人
快訊／新冠疫情竄升！併發症538例、死亡55例　創4個月來新
只圍一條浴巾爆哭！25歲女遭擄　見警比「有槍」發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

寒流探班「苦等1小時」他1句話惹怒女友！發文討拍　全場卻不挺

機車考照筆試「納危險感知影片」年中上路　道路駕訓擬列正式課程

飲料店嗆「綠蛆」！總公司火速處分　最新聲明：分店解約、員工離職

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

免費快篩擴大發！明起增加高雄機場、金門小三通　至少發到2月底

新冠疫情竄升！單周併發症+538例、死亡+55例　創4個月來新高

「大寒」要來了！命理師揭「2顏色」帶來好運：尾牙摸彩手氣旺

快訊／今年最小！未滿10歲女童染A流亡　併發腦水腫、腦病變

微風集團首跨外縣市　攜手基隆市政府打造東岸新地標

獨／五股「乾哥乾妹」看板未申請許可證　新北市府：最高可罰20萬

知名手搖店遭控「要求把變黑柳丁榨汁用掉」！　對話全曝光

颳風擔心棉被飛走　他見被子「長2塊大石頭」鬆口氣：多虧有牠們

林韋君「認愛186天菜帥廚」過程如偶像劇 　男友還驚訝「原來妳是大明星」

小三是「公司正妹同事」！陸國企主管出軌　火速踢掉懷孕老婆

「掃車牌碼」進停車場被拖走！他見8字疑惑：有故事？　內行解答

德德成流量密碼　立委林俊憲建議他進入演藝圈

30歲牙醫近視度數突飆升！戴眼鏡晚上就看不清　醫揪「假性近視」

林威助現身探訪恩師賴朝榮　現場示範打擊指導國小學弟

年前大掃除！掃除用品買氣湧現　網購揭三大熱銷關鍵

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

生活熱門新聞

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

農曆12月生肖運勢一次看

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

泰國預測　新冠仍是2024大流行疾病

泰國預測　新冠仍是2024大流行疾病

泰國政府預測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流行性感冒和登革熱將是今年3大主要傳染疾病，不過由於多數人對COVID-19已有免疫力，症狀將不再那麼嚴重。

新冠確診個案居家照護費追扣引反彈！健保署：研議補付

新冠確診個案居家照護費追扣引反彈！健保署：研議補付

XBB疫苗接種破百萬　昨2.6萬人搶打「創單日最高」

XBB疫苗接種破百萬　昨2.6萬人搶打「創單日最高」

Novavax XBB疫苗運送溫度異常！羅一鈞證實需換貨

Novavax XBB疫苗運送溫度異常！羅一鈞證實需換貨

「拔菜總部」衝疾管署！要求投票前公開高端合約

「拔菜總部」衝疾管署！要求投票前公開高端合約

關鍵字：

新冠疫情新冠快篩

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面