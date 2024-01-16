加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

▲金門男子遭投資詐騙，損失2404萬。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門男子阿雄（化名）在臉書點擊投資廣告，進而和一名「投資老師張哲」加為好友，「老師」指點他「穩賺不賠」的投資方式，讓阿雄信以為真，聽指令於2個多月內到銀行匯款12次，將2404萬存款通通匯到「老師」指定帳戶，直到發現獲利金額根本領不出來，才驚覺遭到詐騙，報警處理。

金城分局指出，被害人阿雄於去年8月下旬，在Facebook上發現投資廣告，內容聲稱「穩定獲利」，他看了相當心動，點選連結後與暱稱「許靜雯」加LINE好友，再經許靜雯推薦，加了LINE暱稱「第一證券-張哲投資老師」好友。

「投資老師張哲」誘騙阿雄，聲稱只要依照指示操作必定「穩賺不賠」，阿雄不疑有他，依指示於去年10月27日至今年1月11日間至金融機構臨櫃轉帳共12筆，金額高達2404萬元至指定帳戶，後續阿雄要領回獲利金額時，「老師」又不斷要求他繳納保證金，獲利金額根本領不出來，阿雄才驚覺遭詐騙，遂於本月13日衝往金城分局報案。

金城分局表示，近年來隨著投資環境多元，詐騙集團見有利可圖，在臉書、LINE、IG等社群散布高額獲利投資廣告，誘使民眾加入投資，當民眾誤入圈套後，再以虛假網址創造高額獲利假象，誘使民眾加碼投資，但當要贖回獲利金額時，詐騙嫌犯再以需繳納稅款、保證金等理由要求匯款，不少人損失畢生積蓄甚至辦理貸款，令人不勝唏噓。

金城分局提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，切勿輕信網路不明投資管道，以免財物損失。