　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

▲▼金門男子遭投資詐騙，損失2404萬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門男子遭投資詐騙，損失2404萬。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門男子阿雄（化名）在臉書點擊投資廣告，進而和一名「投資老師張哲」加為好友，「老師」指點他「穩賺不賠」的投資方式，讓阿雄信以為真，聽指令於2個多月內到銀行匯款12次，將2404萬存款通通匯到「老師」指定帳戶，直到發現獲利金額根本領不出來，才驚覺遭到詐騙，報警處理。

金城分局指出，被害人阿雄於去年8月下旬，在Facebook上發現投資廣告，內容聲稱「穩定獲利」，他看了相當心動，點選連結後與暱稱「許靜雯」加LINE好友，再經許靜雯推薦，加了LINE暱稱「第一證券-張哲投資老師」好友。

▲▼金門男子遭投資詐騙，損失2404萬。（圖／記者林名揚翻攝）

「投資老師張哲」誘騙阿雄，聲稱只要依照指示操作必定「穩賺不賠」，阿雄不疑有他，依指示於去年10月27日至今年1月11日間至金融機構臨櫃轉帳共12筆，金額高達2404萬元至指定帳戶，後續阿雄要領回獲利金額時，「老師」又不斷要求他繳納保證金，獲利金額根本領不出來，阿雄才驚覺遭詐騙，遂於本月13日衝往金城分局報案。

▲▼金門男子遭投資詐騙，損失2404萬。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，近年來隨著投資環境多元，詐騙集團見有利可圖，在臉書、LINE、IG等社群散布高額獲利投資廣告，誘使民眾加入投資，當民眾誤入圈套後，再以虛假網址創造高額獲利假象，誘使民眾加碼投資，但當要贖回獲利金額時，詐騙嫌犯再以需繳納稅款、保證金等理由要求匯款，不少人損失畢生積蓄甚至辦理貸款，令人不勝唏噓。

金城分局提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，切勿輕信網路不明投資管道，以免財物損失。

ET快訊
楊冪遭鹹豬手！12秒片瘋傳　回頭怒瞪「別再摸」
菲總統以「台灣總統」祝賀　陸外交部怒嗆：多讀讀書！
知名手搖店遭控「要求把變黑柳丁榨汁用掉」！　對話全曝光
提立院必「藍正白副」　趙少康：國民黨別跟小黨計較
快訊／勒斃馬國女大生！　營造小開一審逃死
486先生「有誰比我傻」！捐款民進黨金額曝　喊別投高嘉瑜
出事前兆！　王一博概念股暴跌80%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

女廁、公車亭3度性侵女學生　國中特教狼師辯「她幻想」仍判刑8年

快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

第一視角曝！警俐落「打P檔衝百米」抓逃逸仔　還問：Are you OK？

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪　臉書PO判決書謝司法

北檢起訴黑幫「沒附證據」　法官認證：沒錯！真的什麼都沒有！

加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

獨／五股「乾哥乾妹」看板未申請許可證　新北市府：最高可罰20萬

全國首例！無照酒駕累犯拒繳9萬罰鍰　執行署出動空拍機查封土地

內湖裝潢工雙屍案二度驗屍　CT找不出死因重新解剖？高大成釋疑

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

女廁、公車亭3度性侵女學生　國中特教狼師辯「她幻想」仍判刑8年

快訊／勒斃馬國女大生喊「我殺人了」　營造小開一審逃死判無期

第一視角曝！警俐落「打P檔衝百米」抓逃逸仔　還問：Are you OK？

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪　臉書PO判決書謝司法

北檢起訴黑幫「沒附證據」　法官認證：沒錯！真的什麼都沒有！

加LINE投資老師想「穩賺不賠」　金門男2個多月遭詐2404萬

獨／五股「乾哥乾妹」看板未申請許可證　新北市府：最高可罰20萬

全國首例！無照酒駕累犯拒繳9萬罰鍰　執行署出動空拍機查封土地

內湖裝潢工雙屍案二度驗屍　CT找不出死因重新解剖？高大成釋疑

爆潘孟安免費住豪宅　王鴻薇遭求償150萬...出庭反譏對方心虛

WSBL迎接第19季才首度有洋將　鄭慧芸：太晚了！

諾魯突襲式斷交！　專家曝「去年已有跡象」：倒向中國不意外

咳嗽、呼吸喘！肺癌有症狀多已晚期　醫示警「7大症狀」

38歲投資客「台中一劉」擁11房徵友　親曝擇偶條件

汪星人散步順便撿罐罐賺錢　爸爸帶牠捐給收容所助毛朋友

簽約後抱怨床墊太髒「要求改善」　資深房東出招迎戰

NewJeans「不知刀削麵」釀禍遭韓網出征　Minji道歉：讓大家失望了

大秀直播／林柏宏帶36萬元LV夯包起飛　到巴黎先踩點甜點名店

頂大女友定位摩鐵！他衝現場破門驚見「1幕」傻了：和朋友在讀書

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

社會熱門新聞

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

空姐泥醉遭侵犯　保時捷男判賠75萬

19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車

女騎士闖紅燈遭撞飛　送醫搶救不治

即／擄1女逃往礁溪！40多歲男與警駁火中2槍搶救中

即／詐走台新銀4.9億！外商負責人移送北檢

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」紫爆大回堵

即／南投命案！男「獵槍爆頭」陳屍臥室

礁溪槍戰！只圍一條浴巾蹲地爆哭　25歲女比一手勢發抖

即／台新遭詐4.9億　檢調約談外商夫妻

第一視角曝！台66線大貨車煞不住「撞噴5車」

更多熱門

相關新聞

金門小黃路口撞左轉轎車　2女駕駛嚇壞

金門小黃路口撞左轉轎車　2女駕駛嚇壞

金門金湖鎮太湖路一段昨(15)日晚間發生一起事故！一名44歲陳姓女子開車沿太湖路一段往太武山方向行駛，至太湖路與精武路路口準備左轉時，恰巧一輛由64歲周姓女子開的計程車從對向駛來，2車當場發生碰撞。警方獲報到場，所幸雙方均未受傷，警方後續也對2人實施酒測，初步排除酒駕情事，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

3度連任金門立委！陳玉珍環島謝票

金門男吃廣東粥噎到命危　119視訊指導救一命

金門男吃廣東粥噎到命危　119視訊指導救一命

陳玉珍疑政治力介入金門返鄉投票軍機　國防部：無法支援臨時需求

陳玉珍疑政治力介入金門返鄉投票軍機　國防部：無法支援臨時需求

「金門返鄉投票軍機」突喊卡！旅客爆氣　民航局：95人已候補登機

「金門返鄉投票軍機」突喊卡！旅客爆氣　民航局：95人已候補登機

關鍵字：

投資詐騙金門

讀者迴響

熱門新聞

網紅名醫猝死享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

鍋貼煎到焦黑！總公司召回店家重新教育

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

2023信用卡爭霸　中信銀全年8500億元穩坐龍頭

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

男國1撞護欄下車察看　後車追撞他慘死

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

飲料店嗆「綠蛆」！總公司最新聲明：分店解約、員工離職

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面