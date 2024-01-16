高端疫苗每劑高於700元！莊人祥公開議價過程「初次報價950元」

▲疾管署長莊人祥召開臨時記者會，說明高端疫苗合約簽訂情形。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗採購合約終於公開！疾病管制署署長莊人祥今（16）日召開臨時記者會說明，已接獲高端疫苗生物製劑股份有限公司來函通知，該公司經董事會決議，同意提前公開採購契約。莊人祥也特別說明疫苗價格，1劑700元是他透過編列預算經費、採購計數去計算，這裡涵蓋國產、進口疫苗，也沒有包含冷運冷藏等價格，是相當初期的估算。而高端最初報價為950元，經過疾管署爭取，才降為881元（單劑量）與810元（多劑量）。

►點我看疾管署官網公布之高端58頁合約

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莊人祥表示，依據與高端公司所簽訂的採購契約與保密合約，雙方均必須對契約內容予以保密，此作法係比照國際商業慣例，各國政府與疫苗廠商簽訂疫苗採購契約時，均有簽訂保密條款，目的為明訂雙方之義務，使買賣雙方權益皆獲保障，亦為信用基礎。原約定保密期限係至合約簽署日後5年，經高端董事會同意，雙方為昭公信，今日下午16時30分公布該項採購契約。

▲▼採購合約保密期限說明。（圖／疾管署提供）

莊人祥一口氣解釋高端、聯亞疫苗合約是兩次簽約，第二次才簽署保密合約細節，保密義務滿5年後才解除，並沒有封存30年的問題；在屢約標的部分，採購500萬劑，由於高端承諾將贈送20萬劑疫苗，所有總計採購金額計價480萬劑，總計採購金額40億3千萬。

莊人祥也提到，為敦促高端依照契約規定屢約，有要求廠商繳交契約金額的5%作為屢約保證金；另也訂有契約中止解除及暫停執行條約，「若廠商已經盡最大努力無法屢約完成，政府同意已付價金不退還、屢約保證金可反還」，研發期間疾管署已付價金為8億6百萬多元，5%保證金則是2億0150萬，不過因為高端最後EUA有達成，沒有使用到該條款。

針對疫苗單劑價格，莊人祥重申，先前一劑700元是他在2020年11月於指揮中心記者會對外說明，預計疫苗採購經費115億元，以採購1500萬劑去估算出每劑700元，這裡面是包含國產、進口疫苗，且不含冷鏈及其他作業費用。莊人祥強調，當時尚在規劃採購初期，各項資訊均不明確，僅能以預估價格編列預算。

後續和高端議價則是在2021年2月至5月，疾管署在過程中盡力維護採購方權益，將單價從賣方最初報價950元，協商至單劑量每劑881元、多劑量每劑810元，並於契約條件增列疫苗配送點從20點擴充至200點，且廠商需負疫苗驗收至出貨前的全部保管責任，以及銷毀等其他作業支出。

▲採購高端疫苗數量與贈送數量說明。（圖／疾管署提供）

▲履約保證金說明。（圖／疾管署提供）

莊人祥補充，國內疫苗廠談定的價格，都包含冷運冷藏、預防接種受害救濟基金一劑1.5元徵收金額，至於其它國際大廠的疫苗價格，包含莫德納、AZ等，冷運冷藏都是另外計算。

疾管署重申，針對各項COVID-19疫苗採購與接種計畫之推動，均秉持專業且以全民健康福祉為優先考量，一切依法行政。高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；又檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

▲契約終止、解除與暫停執行說明。（圖／疾管署提供）