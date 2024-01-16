被控深夜躺床「穿越1人」猥褻少年　前台南市官員無罪理由曝

▲前台南市府副發言人易俊宏。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／台南報導

前台南市政府副發言人易俊宏，2年前被踢爆性騷擾、猥褻，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，7年總計16名青少年受害，其中1人提出告訴後，檢方依涉犯強制猥褻罪嫌將易起訴，法官認為檢方舉據不足，不能證明被告犯罪，判決無罪，全案還可上訴。而現在法官判易無罪的理由也曝光。

判決書指出，易男與其他A,B男及被害人於2017年7月1日深夜共同住宿在A男住處，在大通鋪睡覺，違反告訴人之意願，伸手橫越睡在被告左側B男身體上方，將手伸進被害人褲子裡強制猥褻得逞1次，被檢方依涉犯刑法第224條強制猥褻罪嫌提起公訴。

易男辯稱，當時確實有依安排，入住A男住處，並與男性活動人員共同睡大通鋪，右側沒有睡人，左側睡的人依序為B男、告訴人、A男，還有其他人，也沒有在晚上就寢時，將手伸進告訴人褲子。

▲前台南市府副發言人易俊宏在臉書感謝司法還他清白。（圖／翻攝自臉書）

由於告訴人未指述被告撫摸其下體，且並未親眼看見是遭被告撫摸，另外A男作證時則說，睡覺時，發現有一隻手在被害人的下體磨蹭，所以自己把腳跨過來保護他，他猜動手的是易。

但法官認為，除了被害人及證人的說法外，並無積極證據證明易確實動手強制猥褻，加上一般人在說謊時，會產生遲緩、緊張、恐懼、不安等心理波動現象，雖然被告於測謊過程中對於依熟悉測試法、區域比對法之鑑定結果呈不實反應，仍難憑此就認被告確有對告訴人為猥褻情事，認為檢察官所舉之證據，尚不足，既不能證明被告犯罪，自應諭知無罪。