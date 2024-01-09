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捷運變態男性騷2名OL！她勇敢拍下關鍵鐵證：你在幹嘛

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花遭到騷擾以後，拍下了騷擾的關鍵鐵證，並且與另一名受害者報警提告。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名朱姓男子先前趁著上班時間搭捷運，利用人多擁擠的機會，連續緊貼2名女子，做出性騷擾的行為，結果被受害者錄影蒐證，也因此被判拘役60天。朱男對於判決不服，提起上訴，高院審理後維持原判決，全案確定。

根據判決書內容，朱男2022年3月底的某天早上，趁著人多擁擠時，緊貼在OL小花（化名）的臀部，讓小花感覺相當不舒服。

捷運列車停靠在下一站時，小花立即與朱男拉開距離，沒想到這時候另一名OL小美（化名）上車，朱男又立刻跑去緊貼對方的臀部，氣得她立即拿出手機拍照。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲朱男當時在騷擾另一名OL小美，看見小花拿手機拍攝，立即向後退去，並且朝小花看了過去。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小花拿出手機以後，朱男立即後退、朝她看了過來，而她也開口詢問「你在幹嘛」，並且要求對方不要離開，等到員警到場處理。朱男聽完以後，則一直以「有急事」為由，想要趕緊離開現場。

後來小花告知小美這件事情，詢問「要不要跟我一起報警」，得到對方的同意，立即拜託其他乘客按下列車鈴，並且在下一站、等候站長及員警到場處理。

對此，朱男則辯稱，當時上捷運是被動移動，因為開過刀，導致身體較虛弱，身體也無法站得很直、站立時必須依靠著物品，當天為了避免接觸及碰撞，才會下意識向前靠，當天之所以急著下車，也是因為家人需要開刀。

不過，由於小花、小美的證詞一致，且事件發生以後，小花向朋友抱怨「坐捷運遇到一個死變態」，也有拍下朱男犯案時的畫面，加上有監視器畫面佐證，士林地院審理後，依照2宗性騷擾罪，判朱男拘役60天，可易科罰金。

根據《自由時報》報導，朱男對於判決不服，提起上訴，高院審理後則駁回，全案確定。

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