快訊／日本石川縣能登又地震！　最大震度5弱

▲日本石川縣能登地區又傳地震。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣當地時間16日下午6時42分（台灣時間下午5時42分）發生規模4.8地震，震源深度約10公里，最大震度5弱，不過氣象廳指出，沒有引發海嘯的風險。

根據氣象廳觀測，石川縣能登地區（北緯37.2度、東經136.7度）16日下午6時42分發生地震，規模4.8，震源深度10公里。

石川縣能登觀測到最大震度5弱，石川縣加賀地區則是觀測到震度3的搖晃。其餘富山縣、福井縣、滋賀縣、岐阜縣、新潟縣皆出現有感地震。