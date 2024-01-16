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180人慘睡新千歲機場過夜！　日本北海道大雪打亂陸空交通

▲▼日本新千歲機場因大雪封閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新千歲機場因大雪封閉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本北海道札幌市從昨晚開始下雪，約180人因飛東京航班被取消，只能在機場過夜，到今天上午已有18個航班被取消；陸上交通部分，市區電車班距拉長，城際列車停駛逾200班次。

日本北海道文化放送（UHB）報導，受到冬季氣壓分布影響，札幌市從昨晚開始降下今年入冬以來最大的短時間強降雪，對市民生活造成影響。

在札幌市南區小金湯地區，截至今天上午9時為止的24小時降雪量為40公分，石狩市厚田地區為29公分，札幌市中央區為28公分。雖然大雪高峰已過，但根據預測，在靠日本海的地區，截至17日中午的24小時降雪量最多可能還有20公分左右。

這場大雪也打亂當地陸空交通。今天上午8時左右，欲搭乘札幌市區路面電車的民眾大排長龍，主因路面電車為除雪拉長班距。

而在JR北海道部分，以札幌地區為主的電車也都拉長班距，但往來旭川及稚內的特急列車及機場快速等電車，截至上午11時止已停駛213個班次。

札幌近郊的新千歲機場因為15日飛往東京等航班被取消，約有180人昨晚被迫在機場度過一夜。一名在機場過夜的男性乘客表示，被告知航班取消後，他也無處可去，因此只能待在機場。

截至今天上午10時止，新千歲機場共有18個航班被取消。

 
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