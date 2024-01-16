日媒：日澳評估加強合作　擬在澳試射長程飛彈

▲日本與澳洲正在評估加強合作。（圖／CFP）

文／中央社東京16日綜合外電報導

日媒報導，多名日本政府消息人士昨天透露，日本與澳洲政府正在評估加強合作，包含日本自衛隊和澳軍在兩國周邊出現緊急事態時共享情報，以及評估在澳洲試射日本的長程飛彈等。

共同社報導，日本政府把澳洲定位為「準同盟國」，有意提高對中嚇阻力，不過急劇擴大安全保障合作的話，必定招來中國的反彈。

多名日本政府相關人士昨天透露，目前設想的狀況是在東海等日本周邊出現緊急事態之際，南太平洋和南海等靠近澳洲的地區也發生了緊急事態。兩國似乎正在協調各自的因應方針，以及磋商情報共享方式。

考慮到中國的動向，兩國還在評估擴大聯合訓練以及在澳洲試射日本的長程飛彈。

日本首相岸田文雄2022年10月與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署了「日澳安全保障共同宣言」（Joint Declaration on Security Cooperation），兩國政府根據這項宣言就提高安保與防務合作實效性等展開磋商。

另外，兩國根據2022年1月簽署的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），增加自衛隊和澳軍的聯合訓練次數。雙方目前也在評估讓自衛隊匿蹤戰機F-35頻繁往來於日澳之間，並進行模擬電子戰等訓練。