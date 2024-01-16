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28歲OL主動勾引男上司後暈船　遭正宮抓包才知「還有小四」

▲▼劈腿,外遇,出軌,小三,3P,上床。（圖／CFP）

▲男上司的妻子抓包兩人的婚外情，卻也意外扯出還有另一名「小四」。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名已經有男友的女性在公司被已婚男上司吸引後，主動勾引對方，最後成功成為對方的小三。然而原本只是肉體之間的不倫關係，但她對男方的控制欲卻越來越高，甚至聽信對方願意與妻子離婚和她在一起的甜言蜜語，直到男方的妻子找來徵信社，她才發現，其實男上司除了自己之外，還有小四，而該名女性甚至是自己的同事。

根據ananweb報導，日本一名化名紗英的28歲女性2年前從前一家公司跳槽到現在的公司，沒想到卻遇到聲音極具魅力的男主管，由於上司已經結婚，且紗英自己也有男友，因此最初並未把對方當作戀愛對象，但是卻逐漸被吸引，因此主動出擊，勾引男主管，並發展成不正當的婚外情關係。

紗英非常享受「社內不倫」帶來的刺激感，除了在公司見面外，兩人1至2周至少會在公司以外的地方見面1次。通常會先在餐廳會合，吃完飯後便直奔旅館「辦正事」。她自爆，因為本來就是被對方的聲音給吸引，因此每次對方在她身旁輕聲耳語時，都讓她幸福不已。

兩人偶爾也會聊到上司的妻子，但是男方總是聲稱，「我對她已經沒有興趣了」、「她也有在上班，所以財務上都各自規劃」等。不僅如此，男上司也沒有小孩，因此紗英內心不禁開始想像，對方就此離婚，並永遠跟她在一起，也因此使她對男上司的控制欲越來越高漲。

雖然男上司經常向她表示，想跟妻子分開，但是聊到最後總是會說，「不過這種事不能急，要從長計議」，因此紗英只能默默忍耐自己的愛意。不過在此期間也會努力做飯、送禮物給上司，希望能夠獲得更多好感。

開始思考兩人未來的紗英認為，如果想要長久發展，上下屬關係勢必會成為絆腳石，因此向男方表示，自己願意辭職，沒想到男方也同意並答道，「我知道了。」誰知道數日後，上司卻傳LINE告訴她，兩人的關係被妻子發現了。

紗英雖然很震驚，但是心想，既然這樣男上司就可以離婚，從此跟自己在一起。怎知深入了解才知道，男上司的妻子因為懷疑丈夫外遇，特意找來徵信社調查，而對方不但拍到男方走進紗英公寓的照片，竟然還有上司與其他女性牽手的照片，女方甚至是同公司的其他女同事。

最終男方的妻子將外遇一事一狀告上公司，男上司被調離原單位，並與妻子離婚，「小四」則是留在原本的單位，而紗英雖然也被安排調走，但最終她選擇自主離職。

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