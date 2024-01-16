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女兒遠嫁！老爸坐車1200公里探望「慘遭冷落」...結局超悲傷

一名老翁搭高鐵橫跨1200公里去探望女兒，結果卻讓人心碎。（圖／翻攝自微博）

▲一名老爸搭高鐵橫跨1200公里去探望女兒，結果卻讓人心碎。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

傳統習俗認為，嫁出去的女兒，如同潑出去的水，不過現今的父母把兒女都當成寶。大陸江西有一戶人家，女兒遠嫁到1200公里外的城市，老爸為了探望女兒搭車前往，沒想到換來女婿的冷落，女兒也不敢吭聲，住了一個禮拜便難過回家，而離去時也沒人來送行，令人倍感淒涼。

綜合陸媒報導，這名父親搭高鐵去探望女兒，好不容易到達，卻不受女婿歡迎，每到吃飯的時候，便遭到女婿的冷眼對待，氣氛一度尷尬到極點，女兒因為在家帶孩子，沒有工作和收入，面對老公如此的行為，只能敢怒不敢言，完全無能為力。

就這樣過了一個星期，老爸感到十分心寒，意識到這裡並不是他的家，決定離開，也沒有人來送他，可以想像這段旅途，內心充滿多少辛酸和無奈。

老翁不受待見，住一個禮拜就落寞離開。（圖／翻攝自微博）

▲這名父親住了一個禮拜就落寞離開。（圖／翻攝自微博）

消息一出，引發熱烈迴響，大批網友砲轟：「女兒不是人」、「不是能力問題，不是有錢沒有錢問題，而是人品問題」、「這個女兒大概是覺得世界上沒有男人了吧」、「這樣的人果斷離婚，跟爸爸回家」、「這個不關乎嫁的遠近，還是看女婿人品和女兒的能力」。

不過，也有不少人懷疑真實性，「我要笑死了，別人擺拍一下，就有人開始共情起來了」、「誰拍的影片？」「全程有人跟拍，你的生活是楚門的世界嗎？居然還有人在這共情傷感上了」、「怎麼證明？隨便拍點啥，配上幾個字，說啥都行」。

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