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台東環保局24小時多管道受理公害污染陳情　去年共2442件

▲台東縣環保局24小時多管道受理公害污染陳情 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局24小時多管道受理公害污染陳情 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為即時受理民眾遭遇的環境公害或污染問題(如空氣污染、異味、噪音、環境髒亂、亂丟廢棄物、水污染、都市計畫區內土地雜草叢生、佔用道路廢棄車等)，台東縣環保局設有全年無休24小時陳情受理服務，除了開設如電話、網路、手機APP、書面或到局陳情等多元報案管道，並快速派員查處，112年總計受理公害或污染2772件，平均每件處理時間0.09小時，符合自我要求12小時內的處理時限，妥善處理率更達97%。

台東縣環保局指出，近年來民眾環保意識提升，追求健康舒適的生活環境，面對環境發生的公害或污染，都希望能快速獲得改善，縣府貼心設立縣民服務專線1999，環保局則提供有免費專線0800-066-666、電話（089）221999、公害污染陳情網路受理系統、手機APP｢公害報報」等多元的陳情報案管道，全年無休每日24小時受理，快速派員查處，而且陳情人資料保密到家，請民眾安心利用。

▲台東縣環保局24小時多管道受理公害污染陳情 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染進行報案時，請提供案情及正確的位置資訊，亦可協助拍攝提供公害污染照片或影片等事證，最好能留下連絡電話，讓稽查人員在案情不明時可聯絡詢問或回覆處理情形，做正確有效的處理，另外記下受理的陳情案件編號，日後可查詢處理情形。

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