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桃園2婦投票觸法！1人弄髒選票撕毀　1人「拍給兒看」遭制止

▲桃園市平鎮區第968投開票所今天上午傳出有七旬婦人因總統副總統選票遭紅色油墨弄髒，憤而撕毀選票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區第968投開票所，一名七旬婦人因總統副總統選票遭紅色油墨弄髒，憤而撕毀選票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區今（13）日傳出撕毀選票與欲拍攝選票案！七旬趙姓婦人投票時，因總統副總統選票被紅色油墨弄髒，擔心可能變成無效票，當場撕毀選票；此外，平鎮區第982號投開票所七旬徐姓婦人以手機拍攝選票，聲稱要拍給兒子看，遭選務人員當場制止，這兩起事件後續均由桃園市選委會進行裁罰。

平鎮警分局指出，上午9時40分許，位於平鎮區自強街地968號投開票所，75歲趙姓老婦人將選票投入票匭時，突然將紅色總統副總統選票撕毀，這舉動引起選務人員注意，立即上前詢問原委並制止。

▲桃園市平鎮區第982投開票所今天上午傳出有七旬婦人以手機欲拍攝總統副總統選票被制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區第982投開票所，一名七旬婦人以手機欲拍攝總統副總統選票被制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

趙姓婦人聲稱，因選票被油汙弄髒了，擔心變成無效票才撕毀選票，但不知已觸法，當場憂心不已，選務人員隨即通報桃園市選委會，將依照規定由選監人員進行裁罰處理。

此外，上午9時30分許，平鎮區復旦國小第982號投開票所，72歲徐姓婦人攜帶手機進入投開票所，聲稱要拍攝總統副總選、立委及政黨選票給兒子看，於圈票處拍攝時遭監察委員制止，選務人員當場要求徐婦將手機照片收回並刪除，兩起違規事件後續均由桃園市選委會選監人員依法裁罰。

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