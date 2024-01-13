桃園2婦投票觸法！1人弄髒選票撕毀　1人「拍給兒看」遭制止

▲桃園市平鎮區第968投開票所，一名七旬婦人因總統副總統選票遭紅色油墨弄髒，憤而撕毀選票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區今（13）日傳出撕毀選票與欲拍攝選票案！七旬趙姓婦人投票時，因總統副總統選票被紅色油墨弄髒，擔心可能變成無效票，當場撕毀選票；此外，平鎮區第982號投開票所七旬徐姓婦人以手機拍攝選票，聲稱要拍給兒子看，遭選務人員當場制止，這兩起事件後續均由桃園市選委會進行裁罰。

平鎮警分局指出，上午9時40分許，位於平鎮區自強街地968號投開票所，75歲趙姓老婦人將選票投入票匭時，突然將紅色總統副總統選票撕毀，這舉動引起選務人員注意，立即上前詢問原委並制止。

▲桃園市平鎮區第982投開票所，一名七旬婦人以手機欲拍攝總統副總統選票被制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

趙姓婦人聲稱，因選票被油汙弄髒了，擔心變成無效票才撕毀選票，但不知已觸法，當場憂心不已，選務人員隨即通報桃園市選委會，將依照規定由選監人員進行裁罰處理。

此外，上午9時30分許，平鎮區復旦國小第982號投開票所，72歲徐姓婦人攜帶手機進入投開票所，聲稱要拍攝總統副總選、立委及政黨選票給兒子看，於圈票處拍攝時遭監察委員制止，選務人員當場要求徐婦將手機照片收回並刪除，兩起違規事件後續均由桃園市選委會選監人員依法裁罰。