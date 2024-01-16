張亞中要朱立倫「知恥下台」　林家興反擊：他為國民黨做了什麼？

▲國民黨發言人林家興。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

總統選舉落幕，國民黨吞下12年來的3連敗，孫文學校總校長張亞中14日開第一槍，認為國民黨主席朱立倫應該主動辭去職務，以便國民黨能夠全面展開改革。對此，國民黨發言人林家興16日反擊，他到全國最艱困選區衝鋒陷陣，拿下歷屆最高票，請問張亞中為國民黨做了什麼？朱立倫大力推動國民黨年輕化，多位30歲沒背景當選立委，請問張亞中又做了什麼？

面對2024總統大選落敗，孫文學校總校長張亞中今（14）日晚間指出，國民黨連續第三次慘敗，連續三次沒有贏回中華民國，如果再不能徹底的改造革新，不僅再無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄。他痛批，朱立倫已久居黨峰，兩次擔任黨主席，若真有改革動能，本黨早應改造完成。而且這些年來，在國民黨應有路線、理念價值上，朱立倫與忠貞的黨員已有岀入，且其社會觀感已失，如果本黨需要一場徹底的改造，朱已非最佳，更非必要的領頭人選。

不過，對於該說法，林家興表示，他到全國最艱困選區衝鋒陷陣，拿下歷屆最高票，請問張亞中為國民黨做了什麼？朱立倫主席大力推動國民黨年輕化，多位30歲沒背景當選立委，請問張亞中又做了什麼？

此外，桃園市議員凌濤昨日日受訪時也表示，這些黨內人士平常沒有出來輔選，只會在節目上搭配製作單位做表演，「這種抓戰犯、製造黨內紛爭的人，好像不是真正愛國民黨，不是真正愛中華民國。」