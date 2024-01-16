選舉期間在野陣營操作「疑美論」　AIT：民主社會相互辯論非常自然

▲AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

選在2024年大選落幕之際，美國派遣代表團來台會晤總統當人與在野政黨領袖。儘管各陣營都強調支持台美關係，但選舉過程中仍有「美國不可信」的輿論操作，對此，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）說，在民主社會中這種開放的相互辯論是非常自然的，她重申，未來與立院之間所有政黨繼續合作是非常重要的，能推動美台夥伴關係，也能一起努力確保美國安全、台灣安全以及台海和平及穩定。

AIT主席羅森伯格16日舉行記者會，有媒體問到，儘管各政黨都提到支持美台灣關係的承諾，但在選舉期間，國民黨跟民眾黨等在野陣營的支持者，都會有「不可以相信美國」的說法。

對此，羅森伯格先表示，她的回答不會幫媒體進行相關議題的分析，但可以分享哪些作法符合美國利益。首先，與台灣所有政黨維持堅實強健的關係，是非常符合美國利益的，我們知道台灣是一個充滿活力民主社會，並且享有言論自由，「在民主社會中這種開放的相互辯論是非常自然的，當然，這也包括不論是在競選中互相辯論或是在立院會期中進行的辯論」。

羅森伯格說，從立法院選舉結果也看到，也讓她更加認為，在台灣所有政黨都維持密切關係對美國來說是十分重要的，不會過度猜測立院政黨組成如何影響團結或討論，但她強調，對AIT來說，未來與立院之間所有政黨繼續合作是非常重要的，能推動美台夥伴關係，也能一起努力確保美國安全台灣安全以及台海和平及穩定。