美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

▲AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選結束後，美國隨即派遣代表團訪台，會晤總統當選人賴清德以及在野陣營領袖。AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）16日在記者會中表示，與賴清德的會面中，討論了關鍵政策領域延續的重要性，包括維持台海現狀、防衛議題、美台經濟關係、民間互動等；她強調，美國對台政策維持不變，美國長期明確的期待，仍然是要在不受脅迫情況下，以和平方式解決兩岸分歧，「我們反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」。

羅森伯格說，恭喜台灣又一次順利完成一場自由公平的選舉。她要恭喜總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴在選戰中勝出，也要為其他候選人在選舉中的努力喝采，另外，也要恭喜每位勝選的立委候選人。

「美國很期待跟所有台灣人民投票選出的當選人攜手合作，我說過，台灣的民主是世界典範，台灣這次大選又再度證明這點。」羅森伯格說，這次來台灣，很榮幸能陪同兩位備受尊敬的前美國資深官員，他們以私人身份造訪台灣，分別是前美國國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）。

羅森伯格強調，美國遵循前例，在台灣總統選舉後派遣這兩位代表來台，不只要表達美國人民對台灣的祝賀之意，也要強調，美國對台夥伴關係有跨黨派的支持，以及對政權順利交接的支持。

羅森伯格提到，昨天訪團拜會蔡英文總統、總統當選人賴清德、侯市長、柯主席、朱主席，大家已經聽到哈德利與史坦伯格和蔡英文的談話。在與總統當選人會面時，訪團則是再次傳達美國人民的祝賀之意，並且討論了關鍵政策領域延續的重要性，包括維持台海現狀、防衛議題、美台經濟關係和人民與人民之間的關係，同時也討論到透明民主交接流程的重要性，這是每個人在美國體制中親身體會過的。訪團也強調，美國對台灣的承諾仍然堅若磐石。

羅森伯格指出，在與侯市長、柯主席、朱主席的會面中，兩位代表也強調，美台夥伴關係是跨越政黨界線的，美國將會繼續與台灣政治光譜上的所有夥伴合作。選戰過程激烈，但我們也知道，不論政黨傾向為何，怎麼做才是對台灣最好的，是關乎所有台灣民眾切身利益。在我接下來的會議中，也期待與台灣的資深官員就這些議題繼續討論。

羅森伯格期待，美台之間能廣泛在議題上緊密合作，繼續進行討論，同時也討論未來如何延續相關合作。這包括美國支持台灣自我防衛能力的承諾，美國再次重申，「我們確保台灣能維持充足自我防衛能力的長期承諾」，目前也正充分利用國會授權的所有工具達成目標，未來也會持續這麼做，也肯定台灣近期進行的國防改革與提升嚇阻力的作法，期待未來這方面有延續性。

「我也非常期待，接下來能就美台經貿領域進行討論。」羅森伯格說，因為美台經貿領域合作也不斷成長，這次訪團也討論了加強美台經貿合作的議題，像是美台21世紀貿易倡議，以及美台科技貿易暨投資合作架構，這項倡議能觸及美台民間部門在高科技產業進行雙向投資。

羅森伯格表示，針對美台夥伴關係中的每一項合作領域，選前就說過，不論選舉結果為何，美國對台灣的政策都維持不變。這是因為美國在台灣的利益，以及台海和平穩定對美國的深刻且持久利益，並不會因為台灣有新執政團隊上台就有所改變，美國支持與台灣維持堅實的夥伴關係，這個立場在過去數十年來橫跨美台歷任政府，始終如一。

「美國致力於台灣維持強健的非官方關係，力求藉此維護民主價值、深化經濟連結，並支持台灣參與有意義的國際社會。」羅森伯格強調，美國仍然致力遵循基於台灣關係法、三個聯合公報、六項保證的一中政策，這個架構使得台海過去在過去40多年來，得以維持穩定。美國的長期明確期待，仍然是要在不受脅迫情況下，以和平方式解決兩岸分歧，「我們反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」。

羅森伯格指出，台灣是充滿活力的民主社會，是蓬勃發展的經濟與科技重鎮，也是國際社會中的一股良善力量，「維持台海和平穩定符合美國的共享利益，而且不僅攸關台灣的安全與繁榮，也對整個印太地區及全世界都至關重要」，這也是為什麼國際社會對台灣的重要性，以及對台海的關注與注目持續大幅上升的原因。

羅森伯格說，除了上述的共享利益外，現在也是為美台共享價值喝采的時刻，包括民主、自由、公平的選舉，以及對於使人人都能參與民主程序的言論自由的尊重，「對我來說，台灣選民紛紛走進投票所，投票選出新任總統與立委非常振奮人心，這也鼓舞世界其他地方的許多人」，這樣的共享價值，也是將美台緊密連結在一起的堅實情誼。

▲總統當選人賴清德與蕭美琴本（15）日接見前國安顧問海德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（圖／民進黨提供）