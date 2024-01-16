　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

▲▼AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）

▲AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選結束後，美國隨即派遣代表團訪台，會晤總統當選人賴清德以及在野陣營領袖。AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）16日在記者會中表示，與賴清德的會面中，討論了關鍵政策領域延續的重要性，包括維持台海現狀、防衛議題、美台經濟關係、民間互動等；她強調，美國對台政策維持不變，美國長期明確的期待，仍然是要在不受脅迫情況下，以和平方式解決兩岸分歧，「我們反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」。

羅森伯格說，恭喜台灣又一次順利完成一場自由公平的選舉。她要恭喜總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴在選戰中勝出，也要為其他候選人在選舉中的努力喝采，另外，也要恭喜每位勝選的立委候選人。

「美國很期待跟所有台灣人民投票選出的當選人攜手合作，我說過，台灣的民主是世界典範，台灣這次大選又再度證明這點。」羅森伯格說，這次來台灣，很榮幸能陪同兩位備受尊敬的前美國資深官員，他們以私人身份造訪台灣，分別是前美國國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）。

羅森伯格強調，美國遵循前例，在台灣總統選舉後派遣這兩位代表來台，不只要表達美國人民對台灣的祝賀之意，也要強調，美國對台夥伴關係有跨黨派的支持，以及對政權順利交接的支持。

羅森伯格提到，昨天訪團拜會蔡英文總統、總統當選人賴清德、侯市長、柯主席、朱主席，大家已經聽到哈德利與史坦伯格和蔡英文的談話。在與總統當選人會面時，訪團則是再次傳達美國人民的祝賀之意，並且討論了關鍵政策領域延續的重要性，包括維持台海現狀、防衛議題、美台經濟關係和人民與人民之間的關係，同時也討論到透明民主交接流程的重要性，這是每個人在美國體制中親身體會過的。訪團也強調，美國對台灣的承諾仍然堅若磐石。

羅森伯格指出，在與侯市長、柯主席、朱主席的會面中，兩位代表也強調，美台夥伴關係是跨越政黨界線的，美國將會繼續與台灣政治光譜上的所有夥伴合作。選戰過程激烈，但我們也知道，不論政黨傾向為何，怎麼做才是對台灣最好的，是關乎所有台灣民眾切身利益。在我接下來的會議中，也期待與台灣的資深官員就這些議題繼續討論。

羅森伯格期待，美台之間能廣泛在議題上緊密合作，繼續進行討論，同時也討論未來如何延續相關合作。這包括美國支持台灣自我防衛能力的承諾，美國再次重申，「我們確保台灣能維持充足自我防衛能力的長期承諾」，目前也正充分利用國會授權的所有工具達成目標，未來也會持續這麼做，也肯定台灣近期進行的國防改革與提升嚇阻力的作法，期待未來這方面有延續性。

「我也非常期待，接下來能就美台經貿領域進行討論。」羅森伯格說，因為美台經貿領域合作也不斷成長，這次訪團也討論了加強美台經貿合作的議題，像是美台21世紀貿易倡議，以及美台科技貿易暨投資合作架構，這項倡議能觸及美台民間部門在高科技產業進行雙向投資。

羅森伯格表示，針對美台夥伴關係中的每一項合作領域，選前就說過，不論選舉結果為何，美國對台灣的政策都維持不變。這是因為美國在台灣的利益，以及台海和平穩定對美國的深刻且持久利益，並不會因為台灣有新執政團隊上台就有所改變，美國支持與台灣維持堅實的夥伴關係，這個立場在過去數十年來橫跨美台歷任政府，始終如一。

「美國致力於台灣維持強健的非官方關係，力求藉此維護民主價值、深化經濟連結，並支持台灣參與有意義的國際社會。」羅森伯格強調，美國仍然致力遵循基於台灣關係法、三個聯合公報、六項保證的一中政策，這個架構使得台海過去在過去40多年來，得以維持穩定。美國的長期明確期待，仍然是要在不受脅迫情況下，以和平方式解決兩岸分歧，「我們反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」。

羅森伯格指出，台灣是充滿活力的民主社會，是蓬勃發展的經濟與科技重鎮，也是國際社會中的一股良善力量，「維持台海和平穩定符合美國的共享利益，而且不僅攸關台灣的安全與繁榮，也對整個印太地區及全世界都至關重要」，這也是為什麼國際社會對台灣的重要性，以及對台海的關注與注目持續大幅上升的原因。

羅森伯格說，除了上述的共享利益外，現在也是為美台共享價值喝采的時刻，包括民主、自由、公平的選舉，以及對於使人人都能參與民主程序的言論自由的尊重，「對我來說，台灣選民紛紛走進投票所，投票選出新任總統與立委非常振奮人心，這也鼓舞世界其他地方的許多人」，這樣的共享價值，也是將美台緊密連結在一起的堅實情誼。

▲▼總統當選人賴清德與蕭美琴本（15）日接見前國安顧問海德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（圖／民進黨提供）

▲總統當選人賴清德與蕭美琴本（15）日接見前國安顧問海德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（圖／民進黨提供）

ET快訊
快訊／鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉了
綠白合已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡
LIVE／國會龍頭戰恐三腳督！閣揆4人選熱門　男擄女與警駁火
美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立
立委高票當選！　360萬選舉補助款全捐了
立院龍頭之爭　綠委揭過往經驗：傾向跟民眾黨合作
金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行
46歲陸網紅名醫猝死！　同事曝死因：可能和感冒有關
礁溪旅館交戰瞬間！嫌犯擄女與警「走廊連轟10槍」　中彈倒地哀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

選舉期間在野陣營操作「疑美論」　AIT：民主社會相互辯論非常自然

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡

美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

賴瑞隆拿下高雄立委最高票　宣布360萬選舉補助款全捐出給弱勢兒童

綠黨團先以「適任國會議長」考量　民眾黨批傲慢：請重視國會改革

盧秀燕成藍營新共主？　葉元之點3大優勢：處事明快讓人感覺很暖

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

選舉期間在野陣營操作「疑美論」　AIT：民主社會相互辯論非常自然

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡

美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

賴瑞隆拿下高雄立委最高票　宣布360萬選舉補助款全捐出給弱勢兒童

綠黨團先以「適任國會議長」考量　民眾黨批傲慢：請重視國會改革

盧秀燕成藍營新共主？　葉元之點3大優勢：處事明快讓人感覺很暖

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

日本草莓又有百公斤農藥超標！食藥署：6製造廠停止進口

老公「一直要」還性虐待！妻陷驚恐歲月不忍了...暗中錄音提告

10億身家王宥忻「辣洩雪嫩雙球」　「每天花千萬」爽吃龍蝦餐！

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

【東森傳愛助更生】年末送暖到育幼院　阿凱謝：讓我用生命影響生命

米蘭男裝周／Karina神顏同框日男神！PRADA辦公室秀場　制服搭泳帽新美學

普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

保時捷「電動Macan」確定1／25亮相！首搭PPE平台、出場即最強

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

瑞絲薇斯朋腋下擠出神秘肉肉　遭疑修片過頭她刪文

政治熱門新聞

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

王義川2點示警賴：4年後恐兵敗如山倒

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

黃曙光接國防部長促進「綠白合」？　綠委點2白委：是內閣可考慮人才

柯P辭民眾黨分裂　林濁水：結局更慘

戰鬥藍同意民眾黨立法院長4承諾　趙少康加碼提出「國政4主張」

外籍師侵犯少女被2國驅逐！竟在台5縣市教書18年

白營拋「4主張」立院龍頭挺誰？　國民黨：民意為依歸、走自己路

快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元專業加給

周玉蔻轟民進黨區域立委選太差！　不分區點名范雲、陳培瑜「哪冒出來的」

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

更多熱門

相關新聞

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

2024年總統大選結束後，民進黨的賴清德、蕭美琴組合打破「8年魔咒」延續綠色執政，但大陸國台辦透過聲明，民進黨當選不代表主流民意。對於這樣的發言是否代表暗示分化台灣？會因此影響美國與台灣反對黨互動？對此，AIT主席羅森伯格16日說，美國對於台灣的民主與台灣的民主體制深具信心，美國的利益在台灣是橫跨黨派界線。

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

對諾魯突襲與台斷交失望　AIT：中國的承諾最後常常沒有落實

對諾魯突襲與台斷交失望　AIT：中國的承諾最後常常沒有落實

諾魯二度轉向中國與台灣斷交　環球時報：只是開始

諾魯二度轉向中國與台灣斷交　環球時報：只是開始

諾魯醫療合作喊停！高雄榮總1醫師仍在當地支援　衛福部：將撤離

諾魯醫療合作喊停！高雄榮總1醫師仍在當地支援　衛福部：將撤離

關鍵字：

AIT羅森伯格中國大陸台灣兩岸

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面