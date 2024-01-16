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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

▲▼AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）

▲AIT主席羅森伯格。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選結束後，民進黨的賴清德、蕭美琴組合打破「8年魔咒」延續綠色執政，但大陸國台辦透過聲明，民進黨當選不代表主流民意。對於這樣的發言是否代表暗示分化台灣？會因此影響美國與台灣反對黨互動？對此，AIT主席羅森伯格16日說，美國對於台灣的民主與台灣的民主體制深具信心，美國的利益在台灣是橫跨黨派界線。

總統大選結束後，美國隨即派遣代表團來台，會晤總統當選人賴清德以及在野領袖。AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）16日舉行記者會說明，在與總統當選人會面時，訪團則是再次傳達美國人民的祝賀之意，並且討論了關鍵政策領域延續的重要性，包括維持台海現狀、防衛議題、美台經濟關係和人民與人民之間的關係，同時也討論到透明民主交接流程的重要性，這是每個人在美國體制中親身體會過的。訪團也強調，美國對台灣的承諾仍然堅若磐石。

羅森伯格指出，在與侯市長、柯主席、朱主席的會面中，兩位代表也強調，美台夥伴關係是跨越政黨界線的，美國將會繼續與台灣政治光譜上的所有夥伴合作。選戰過程激烈，但我們也知道，不論政黨傾向為何，怎麼做才是對台灣最好的，是關乎所有台灣民眾切身利益。在我接下來的會議中，也期待與台灣的資深官員就這些議題繼續討論。

針對國台辦的聲明，是否暗指要分化台灣？羅森伯格說，她的確讀了國台辦的聲明，不過她已經養成一個習慣，就是不要代替北京發言，就留給北京為自己的發言做詮釋。

羅森伯格強調，她想表達的是，美國對於台灣的民主與台灣的民主體制深具信心，美國的利益在台灣是橫跨黨派界線，「美國會和在大選前廣泛與台灣政黨互動的方式一樣，繼續延續與不同政黨互動，包括在立法院，因為美國在台灣的利益是跨越黨派分界的」。

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