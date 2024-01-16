太奧客！男不滿速食店「沒幫他對切」　失控拿潛艇堡砸店員

▲美國有名男子不滿店員沒有幫他把潛艇堡對切，就不爽往對方身上丟。（示意圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國有名奧客僅因SUBWAY店員沒有幫他把潛艇堡對切，惹得他當場不爽，竟直接把潛艇堡往對方身上丟，因此被警方逮捕，雖然已經以1千美元（約新台幣3.1萬元）保釋，2月1日仍需再次出庭。

根據《Unilad》報導，美國佛羅里達州（Florida）一名54歲男子巴洛斯（De Barros）日前到SUBWAY用餐時，因為店員卡桑德拉（Cassandra Tia Pierre-Louis）沒有將他點的潛艇堡對切，先是威脅對方打電話給經理處理，但卡桑德拉不答應，下秒巴洛斯便將手中的潛艇堡往他身上丟。

卡桑德拉隨即拿起手機錄影，打算將巴洛斯的惡行惡狀都錄下存證，並在對方離去後，連同車牌錄下來，報警交由警方協助處理。未料警方連絡到巴洛斯時，他卻稱是將潛艇堡「放在桌上」，並未丟向卡桑德拉。他後來以1千美元從馬丁郡斯圖爾特（Stuart）監獄獲釋，下一次的出庭時間為2月1日。

SUBWAY的紛爭不僅如此，先前TikTok上一段影片中，一名女子表示自己有一張12.99美元（約新台幣408元）的優惠券，可以購買2份加起來近61公分的潛艇堡，結果結帳時才發現，若是沒有使用優惠券，必須花33美元（約新台幣1037元）才能買到2份潛艇堡，「如果我沒有優惠券我會直接走出去」。

不少人留言表示，「33美元應該可以讓你買90公分的潛蜓堡、3份薯條和3杯飲料」、「現在誰還敢出門？所有東西都太貴了」，不過美國最新SUBWAY菜單（最後更新於2023年11月）與該名女子列出的價格並不符合。

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