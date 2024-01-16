獨／8年前載李妍憬成全民岳父　運將撞死行人付15萬握手和解

記者黃哲民／台北報導

曾與藝人李妍憬因行車糾紛當街大打出手的計程車運將賀業輝，去年（2023年）4月在北市開車未停等禮讓行人，撞倒走在行人穿越道過馬路的黃姓男子，黃男因顱內出血等傷勢住院24天不治，賀男被起訴涉犯過失致死罪嫌。台北地院今（16日）開庭審理，賀男與黃男家屬和解、當庭支付頭款10萬元現金，雙方在庭外還握手道別，法官近期將宣判，賀男應會獲得輕判與緩刑。

▲計程車運將賀業輝疏忽撞死過馬路的行人，出庭以賠償15萬元達成和解，並與死者家屬握手道別。（圖／記者黃哲民攝）

北院今下午4點多開庭不久，賀業輝就與1位出庭的死者女性家屬達成和解，約定不含汽車強制責任險理賠，賀男願再賠償15萬元，其中10萬元須在今天匯入黃家指定帳戶，餘款按月分期1萬元直到付清，黃家拋棄本案對賀男的其餘請求，法官並一再提醒賀男「可以早給不能晚付」。

賀男問法官可否當庭支付今天到期的10萬元、他已預先領好，法官聽了表示當然可以，要雙方當面清點無誤，就一併寫進筆錄，賀男掏出1疊千元大鈔，雙手捧著交給黃男的女家屬算1遍，但賀男疑心自己是否多放了1萬元，換手再數1次確認金額正確，黃女高聲回覆法官：「沒有問題！」

▲計程車運將賀業輝疏忽撞死過馬路的行人，出庭以賠償15萬元不含汽車強制責任險理賠條件達成和解，面對媒體詢問，他垮臉說：「沒事。」（圖／記者黃哲民攝）

雙方在庭外等候筆錄簽名時不斷輕聲交談，毫無同類案件常見被害人家屬與被告劍拔弩張氣氛，黃女還等候賀男搭著扶手蹣跚下樓梯，結伴走出法院時，身材高壯的賀男與相形嬌小的黃女握手致意、揮手道別。記者上前詢問和解的後續狀況，賀男立馬垮臉，頭也不回地說：「沒事！」

檢方本案起訴指稱，賀業輝去年4月15日上午5點多，開小黃行經北市市民大道三段東往西方向，沒注意車前狀況及禮讓過馬路行人，撞倒走在行人穿越道的1位黃姓男子，賀男肇事後留在現場向警員自首，黃男送醫因顱內出血、右胸肋骨多處骨折與氣胸，導致吸入性肺炎併發急性呼吸窘迫症候群，去年5月9日傷重不治。

檢方起訴賀男涉犯過失致死罪嫌，建請法院審酌賀男符合自首規定、依法減刑。今和解後，法官將擇期宣判，應會輕判與緩刑。本案已非賀男第1次因行車問題出名，2016年他和李妍憬當街大打出手，當時引發極大關注。

現年38歲的李妍憬（本名李妍瑾）是廣告模特兒出身，2005年到2007年轉戰國內外選美比賽多次拿下前3名佳績，被稱為選美皇后。2016年10月30日凌晨3點多，李妍憬與劉姓閨蜜結束萬聖節派對，攔搭賀業輝開的小黃離開夜店，途中卻爆發激烈口角，雙方下車互罵進而互毆。

▲藝人李妍憬（本名李妍瑾）2016年搭賀業輝開的計程車，雙方爆發口角進而當街大打出手。（圖／翻攝自李妍憬臉書）

賀男在拉扯時將李女推撞車身，李女跌倒後起身，抄起自己穿的馬靴揮打賀男，雙方都掛彩，被警方帶回處理，2人互控傷害都被送辦，事後各開記者會互指對方有錯，李女稱賀男開車急煞又急起步，讓她很不舒服，她理論反遭施暴，李女受訪時捲起短褲怒指賀男弄傷她。

賀男說李女上車就滿嘴三字經挑釁，還發瘋似踹踢他車內物品又不聽勸。賀男受訪時亮出上衣背後與下襬的破洞，說都是遭李女扯破，又掀開左臂紗布秀出破皮傷口，表示連同胸前的抓痕都是李女所為。該案還衍生自稱賀男的女兒到李女的臉書po文留言，質疑李女公審討拍的插曲，後來網友肉搜出賀男女兒照片、驚為正妹，賀男還一度被網友戲稱「全民岳父」。

該案二審最後依公然侮辱、傷害等罪，判李妍憬拘役40天、賀業輝拘役70天定讞，皆得易科罰金，李女因認罪獲緩刑2年、須支付公庫5萬元。之後賀男於2019年8月間載客時，與乘客吵架並把找零10元丟出車窗，激怒乘客打傷他頭臉而再次對簿公堂，不料時隔4年，賀男本案再因行車惹禍被送進法院。