　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台北女遭挖眼+刀砍！法官認「不算殺人」　檢2理由上訴

▲▼台北恐怖挖眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲王姓女子因提醒鄰居戴口罩，慘遭手指挖眼美工刀砍傷，衣服留有大片血跡(右)。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉人豪／台北報導

在2021年新冠肺炎疫情嚴峻期間，北市一名56歲王姓女子，看到32歲陳姓女子搭電梯時沒戴口罩出言提醒，沒想到遭陳女壓制在地徒手挖眼，持美工刀猛力砍刺，台北地院依傷害罪，將陳女輕處8月有期徒刑。對此，王女向《ETtoday新聞雲》表示已經上訴，而檢察官上訴的2個理由也曝光。

該起事件發生於2021年10月15日，王女搭乘電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女強壓在地。王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身。

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方到場拉開陳女，陳女仍衝去踢踹全身是傷的被害人。（資料照／記者張君豪翻攝）

王女表示，當時現場僅有她、陳女、大樓管理員、報案的男店員和一位上了年紀的女住戶，大家目睹後都嚇傻不敢靠近，隔壁一名男店員看到後立刻報警，而送醫後，她脖子、臉部、大腿等多處明顯刀傷，縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血，後來才得知，行兇的陳女當天就獲得交保，只能憤怒地上《爆料公社》PO文，質疑「台灣要再死人才會被重視嗎」、「可以嚴辦女嫌犯嗎？」

事後台北地檢署依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑，台北地院審理後認為，倘陳女確有殺人之意，在面臨伸手阻擋時，會將持刀之手加壓以突破阻擋向要害切割，或當王女無法阻擋或掙脫而已呈現趴姿時，逕朝王女頸部割喉，而王女最深的傷口僅0.5公分，且喉嚨部位亦無任何傷痕，女所受傷勢並未嚴重到危及生命，難謂陳女下手時有殺人之不確定故意。認為陳女沒有殺人犯意，並不構成殺人未遂，改依傷害罪判處8月有期徒刑。

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北地院判決非以殺人未遂量刑，而是以傷害罪處陳女8月有期徒刑。（資料照／記者張君豪翻攝）

對此，王女向《ETtoday新聞雲》表示，當時事發後房東就把房子收回不租給陳女，一審結果出爐後，律師已請檢察官依法上訴，並表示檢察官提出兩個理由，認為原審認事用法有誤，其一是王女右大腿、左大腿、臉部皆有刀傷，其中臉部刀傷位於眼部近太陽穴位置，為人身要害，稍有偏移即有失明乃至危害生命危險，腿部傷口則於大腿動脈附近，傷口深邃迄今疤痕未癒，自應認有危害生命之危險性。

第二則是王女因此事件生活變，須接受心理治療，陳女僅於審判中口頭表示願意致歉，卻別無實質道歉行為，至今未與告訴人達成和解，犯後態度實屬惡劣，原審僅處8個月有期徒刑，顯然過輕而失允當。

ET快訊
快訊／陶晶瑩開戰！　強硬4聲明
特斯拉上山追雪差點「刁車」！低溫狂耗電要注意
快訊／中和公寓火警！竄大量濃煙　1男燒成焦屍
台灣寒流「比日韓還冷？」　一票狂點頭！內行揭關鍵
館長重看影片3次「那不是橡皮筋」！　助理1句破盲點
快訊／台中11人一夜無呼吸心跳　最年輕才30歲
快訊／狂轟70分創紀錄！　詹皇秒致敬：太瘋狂
身分證拿出來！　「中4碼」吃火鍋免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

寒流夜台東男保育區「狂捕龍蝦、螃蟹」　海巡深夜埋伏6小時逮人

快訊／新北中和公寓火警！3樓竄大量濃煙　1男燒成焦屍亡

寒流襲台！南投3人命危送醫　衛生局提醒：低溫易中風、心肌梗塞

北市環快轎車撞橋墩！後座男一度命危　駕駛：天黑下雨視線差

侵占「血觀音」電影公司上億元　神鬼女會計遭判刑8年2月定讞

快訊／國3和美段「2車追撞」　1車翻覆占內線道回堵1km

論文門案彭文正輸了還告法官求償200萬　敗訴確定

潛入台北地檢署頂樓掛民進黨旗　田山盛國今繳罰金結案

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

加拿大-42°C結凍測試！熱麵放2小時→叉子浮空

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超哥遭小S嗆「牛排看起來很硬」　當下反應被拍..網虧：差點被打XD

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

寒流夜台東男保育區「狂捕龍蝦、螃蟹」　海巡深夜埋伏6小時逮人

快訊／新北中和公寓火警！3樓竄大量濃煙　1男燒成焦屍亡

寒流襲台！南投3人命危送醫　衛生局提醒：低溫易中風、心肌梗塞

北市環快轎車撞橋墩！後座男一度命危　駕駛：天黑下雨視線差

侵占「血觀音」電影公司上億元　神鬼女會計遭判刑8年2月定讞

快訊／國3和美段「2車追撞」　1車翻覆占內線道回堵1km

論文門案彭文正輸了還告法官求償200萬　敗訴確定

潛入台北地檢署頂樓掛民進黨旗　田山盛國今繳罰金結案

霸王寒流！一票無感「連暖暖包都沒用」　保全憶當年：冷到躲電梯

陶晶瑩「強硬4聲明」開戰辣杯杯合夥人！　控：刻意墊高採購成本

山川穗高「FA球員補償」惹議　日職球員工會討論廢除

小紅書博主分享「穿越軍事禁區」攻略　被解放軍批漠視國安

記憶體合約價漲勢有望至Q4　前提「供應商謹慎控產」

恆生指數創15個月新低　香港特首：市場運作正常

國民黨也拋4項國會改革、主張記名投票　民眾黨回應了

台東縣衛生局輔導8診所　通過112年診所高齡友善服務自我評核

啃老男又向爸媽討5千！弟怒持球棒重擊奪命　家暴紀錄早埋下怨恨

合歡山出動鏟雪車...限掛雪鏈通行　武嶺至松雪樓建議4傳加雪鍊

奈及利亞網紅拍片起跳摸籃框　竟跌倒重摔「頭撞地亡」

社會熱門新聞

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

即／寒流來襲！基隆5人「心跳驟停」不治

快訊／陽明山追雪悲劇！1車墜邊坡3受困

即／台中1夜11人「無呼吸心跳」送醫

詭異巧合！一家5口赴死前自撞火燒車

即／士林行人遭機車撞飛　命危急救中

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

鬼切撞台積電工程師害他被輾斃！騎士下場曝

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

更多熱門

相關新聞

入冬最強寒流！北市6人無呼吸心跳送醫搶救

入冬最強寒流！北市6人無呼吸心跳送醫搶救

入冬以來最強寒流發威，中央氣象署針對全台20縣市發布低溫警報，根據台北市消防局統計，從昨（23）日到今早已接獲6人無呼吸心跳通報送醫，提醒長者或是心血管疾病患者，務必注意保暖。

拳上Toyz「是演的？」　檢警也好奇追問

拳上Toyz「是演的？」　檢警也好奇追問

不怕連累岳父母　超哥：一人做事一人當

不怕連累岳父母　超哥：一人做事一人當

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

坦言Toyz很聰明！超哥：時間倒轉，我還是會揍他

Toyz遭超哥狂毆縫10針　跛腳被攙扶離開派出所

Toyz遭超哥狂毆縫10針　跛腳被攙扶離開派出所

關鍵字：

台北戴口罩殺人傷害挖眼美工刀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陽明山「雪越下越大」　民眾嗨翻打雪仗、堆雪人

館長開箱超派丼飯！疑把橡皮筋吞下肚頻讚好吃

快訊／追雪地點+1！台中山區清晨6點下雪了

一家5口陳屍住處　手頭拮据3幼子仍讀私校

快訊／陽明山「雨夾雪」　太平山、拉拉山、馬祖凌晨下雪了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

烏來也下雪了！「967高地」美景曝光

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

「樂天女孩」熊霓爆熱戀徐薇台大學霸兒

快訊／新竹尖石下雪！　店家傻眼：水源結冰無水可用

明杰「路邊抓胸女友」肉貼調情！她上衣滑落險走光

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

快訊／陽明山下雪！人潮越來越多　國家公園緊急發聲

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」
「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面