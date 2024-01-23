獨／台北女遭挖眼+刀砍！法官認「不算殺人」　檢2理由上訴

▲王姓女子因提醒鄰居戴口罩，慘遭手指挖眼美工刀砍傷，衣服留有大片血跡(右)。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉人豪／台北報導

在2021年新冠肺炎疫情嚴峻期間，北市一名56歲王姓女子，看到32歲陳姓女子搭電梯時沒戴口罩出言提醒，沒想到遭陳女壓制在地徒手挖眼，持美工刀猛力砍刺，台北地院依傷害罪，將陳女輕處8月有期徒刑。對此，王女向《ETtoday新聞雲》表示已經上訴，而檢察官上訴的2個理由也曝光。

該起事件發生於2021年10月15日，王女搭乘電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女強壓在地。王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身。

▲警方到場拉開陳女，陳女仍衝去踢踹全身是傷的被害人。（資料照／記者張君豪翻攝）

王女表示，當時現場僅有她、陳女、大樓管理員、報案的男店員和一位上了年紀的女住戶，大家目睹後都嚇傻不敢靠近，隔壁一名男店員看到後立刻報警，而送醫後，她脖子、臉部、大腿等多處明顯刀傷，縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血，後來才得知，行兇的陳女當天就獲得交保，只能憤怒地上《爆料公社》PO文，質疑「台灣要再死人才會被重視嗎」、「可以嚴辦女嫌犯嗎？」

事後台北地檢署依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑，台北地院審理後認為，倘陳女確有殺人之意，在面臨伸手阻擋時，會將持刀之手加壓以突破阻擋向要害切割，或當王女無法阻擋或掙脫而已呈現趴姿時，逕朝王女頸部割喉，而王女最深的傷口僅0.5公分，且喉嚨部位亦無任何傷痕，女所受傷勢並未嚴重到危及生命，難謂陳女下手時有殺人之不確定故意。認為陳女沒有殺人犯意，並不構成殺人未遂，改依傷害罪判處8月有期徒刑。

▲台北地院判決非以殺人未遂量刑，而是以傷害罪處陳女8月有期徒刑。（資料照／記者張君豪翻攝）

對此，王女向《ETtoday新聞雲》表示，當時事發後房東就把房子收回不租給陳女，一審結果出爐後，律師已請檢察官依法上訴，並表示檢察官提出兩個理由，認為原審認事用法有誤，其一是王女右大腿、左大腿、臉部皆有刀傷，其中臉部刀傷位於眼部近太陽穴位置，為人身要害，稍有偏移即有失明乃至危害生命危險，腿部傷口則於大腿動脈附近，傷口深邃迄今疤痕未癒，自應認有危害生命之危險性。

第二則是王女因此事件生活變，須接受心理治療，陳女僅於審判中口頭表示願意致歉，卻別無實質道歉行為，至今未與告訴人達成和解，犯後態度實屬惡劣，原審僅處8個月有期徒刑，顯然過輕而失允當。