金正恩不承認黃海「北方界線」　南韓國防部：誓死保衛領海

▲北韓最高領導人金正恩不承認「北方界線」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年以來動作頻頻，本月5至7日更連續三天在西海（黃海）一帶向南韓延坪島、白翎島海域砲擊，200枚海岸砲落在北方界線（NLL）以北，區域緊張情勢再度升溫。北韓最高領導人金正恩昨（15）日更提到，北韓並不承認由聯合國所劃定的「北方界線」。對此，南韓國防部表示，將死守北方界線。

根據《韓聯社》，南韓國防部發言人全河圭今（16）日在例行性簡報會議上指出，無法接受北韓金正恩對於北方界線的說法，「無論何種情況，都會全力守護北方界線（NLL），是我軍不變的堅定立場。NLL是我國士兵們慘烈犧牲無數條性命、全面死守，具有實質性的海上警戒線。」

對於金正恩近來談話屢次提到開戰，全河圭表示，「北韓對於武力統一南韓的意圖，無論何時都未曾改變，直到現在為止依舊透過多種型態進行挑釁行為。我軍（南韓軍）正視此點，全面維持堅定的軍事警備態勢，防範北韓軍的挑釁與威脅。」

▲藍線（A）為北方界線、紅線（B）則為北韓政府1999年宣布的南方警戒線。1為延坪島、2為白翎島、3為大小青島、4為仁川機場所在的永宗島。（圖／翻攝自維基百科）

根據北韓官媒《朝中社》，北韓15日召開最高人民會議，不僅放棄和平統一路線，更裁撤過去曾推動南北韓合作、溝通的組織與機構，並表示要完全切斷過去南北韓交流合作的象徵－鐵道京義線，還要拆除位於首都平壤南郊（平壤至開城高速公路口）的祖國統一三大憲章紀念塔，將統一、和解、同族等概念從共合國民族歷史上刪除。

金正恩在施政演說上強調，強化國防武力的目的在於追求正當防衛武力、而非作為單方面武力統一的先決手段，並表明防衛國土的決心，「只要我國（北韓）明白劃定南側國境線，則包括『北方界線』（NLL）等任何警戒線都無法被我方接受。一旦大韓民國侵犯我國領土、領空、領海0.001mm，就會被我方視為戰爭挑釁行為。」

據悉，1953年8月韓戰停戰協定生效後，聯合國軍司令部在黃海一帶劃定「西海（黃海）北方界線」，阻止南韓李承晚政府率軍攻擊北韓黃海道，該條線將西海五島（延坪島、白翎島、大青島、小青島、隅島）劃給南韓。

然而，北韓長期以來不滿該條線的劃定。1999年6月中爆發第一次延坪海戰、2002年6月底爆發第二次延坪海戰、2009年11月爆發大青海戰、2010年11月爆發延坪島砲擊。