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建興國中洪靖承、蘇程玹奪國際科奧金牌　黃偉哲表揚讚台南之光

▲台南市建興國中三年級學生洪靖承、蘇程玹參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)」勇獲金牌，10日台南市長黃偉哲於市府接見表揚。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市建興國中三年級學生洪靖承、蘇程玹參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)」勇獲金牌，10日台南市長黃偉哲於市府接見表揚。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市建興國中三年級學生洪靖承、蘇程玹2023年11月赴泰國參加2023年「第20屆國際國中科學奧林匹亞競賽(IJSO)」勇獲金牌，10日台南市長黃偉哲於市府接見表揚，除頒贈獎狀外，更大讚兩位學生是台南之光，期勉兩位學生繼續加油，未來成為傑出的在地科學家。

市長黃偉哲表示，「國際國中科學奧林匹亞」是一項整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科的國際競賽，2023年共有54個國家、304位學生參加，台灣隊6人參賽，台南獲獎的兩位都是建興國中學生，全數拿金牌，成績相當亮眼。

黃偉哲說，兩位頂尖的同學從國內的初選、複選、決選，再到國際賽獲金牌，堅持不懈，展現十足的恆毅力，感謝學校師長及學生家長的悉心陪伴，希望學校能給予充分支持，市府教育局也會全力支持，期勉兩位學生保持對數理、科學的熱忱，找到自己的方向與定位，未來持續為台南爭取榮譽。

教育局長鄭新輝指出，台灣學生在2022年「國際學生能力評量計畫」（PISA）中，數學排名全球第三、自然科學排名全球第四，顯示台灣學生的基礎相當良好。對數理、科學有興趣及能力的學生，除扎根外，也要提供他們優勢發展的機會，因此，教育局辦理國小、國中數學競賽，也舉辦市科展、與大學合辦科學探究競賽，提供學生展能舞台。恭喜兩位學生，期勉繼續努力，把英文學好，未來繼續代表台南在國際舞台上發光發熱。

建興國中校長侯志偉表示，建興國中重視數學、科學的扎根與卓越。洪同學熱愛物理而蘇同學愛好化學，兩位學生常互相切磋精進，也自動自發尋求共好。感謝學校教師團隊長期課程指導與陪伴，也感謝台南一中愛才、惜才，特地規劃完整的培訓課程讓2位同學參加。學校團隊會繼續扶植對數學、科學有興趣及熱忱的學生，讓學生有發揮所長的機會。

建興國中學生洪靖承說，一直很嚮往能代表國家出國比賽，在為期10天的國際賽中，每天都過得很充實，不僅能和各國的菁英交流，也可以體驗到國外的文化。印象很深刻的是在台灣師大培訓期間，相關的實驗練習讓自己的科學能力突飛猛進，也是在比賽中能奪得佳績的主原。未來也會學習更多更深奧的書籍及課程，期待未來能再次在國際的舞台上獲獎。

建興國中學生蘇程玹表示，很高興能與來自全球各地的優秀選手一同參加比賽。在國內培訓的期間，與來自各縣市共6位選手聚在一起討論問題、一起出去玩、一起團隊合作，令人回憶無窮。在頒獎那天，大家都很緊張，很開心最後大家都拿到金牌，還拿到國家總排名第一，未來想繼續參加國際賽，也會努力將英文學好。

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