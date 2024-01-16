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4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

賴清德（左）、蕭美琴（右）在開票日當天晚上8點半舉行國際記者會。

▲賴清德（左）、蕭美琴（右）在開票日當天晚上8點半舉行國際記者會。

圖文／鏡週刊

2024總統大選，民進黨賴蕭配以558萬票當選第16屆正、副總統，本刊掌握，行政院長陳建仁有意在2月1日前卸下職位，除了陳的主觀意志外，賴清德也需思考，在520就職前，是否要在與蔡英文的共識下，讓全新的政院團隊提早上場、到新國會應戰，提前啟動磨合，或者請既有的陳內閣團隊續任，度過4個月看守期。

不管陳建仁在2月1日前是否接受慰留，黨內也盤點陳建仁之後，可望接任閣揆的人選，多是黨內認為在野仇恨值較低者，包括前文化部長鄭麗君、國安會祕書長顧立雄、前黨主席卓榮泰、交通部前部長林佳龍。

（左起）林佳龍、鄭麗君、卓榮泰、顧立雄被點名可能出任賴清德政府的首任閣揆。

▲（左起）林佳龍、鄭麗君、卓榮泰、顧立雄被點名可能出任賴清德政府的首任閣揆。

這4人之中以鄭麗君呼聲較高，她所主導的青平台基金會，在這次大選過程中幾乎取代民進黨智庫新境界基金會，成為協助賴清德整合政策建議、擬定國政藍圖走向的核心角色，更一度被傳是副總統熱門人選，未來新政府上任，鄭麗君不可能缺席。

另一方面，小英任內頗受重用的顧立雄，在歷經內閣及國安體系歷練後，也可望成為小英團隊交接給賴清德的重要成員；顧立雄曾是賴清德內閣團隊成員，兩人又同在2020年520後進入總統府，累績不少互動經驗，尤其2022年後，賴在蔡英文安排下，深度參與更多國安相關會議，已與顧立雄建立一定的互信基礎。

卓榮泰有國會、府院黨的完整歷練，他過去在行政院祕書長任內，就和時任院長的賴清德建立關係，這次卓在賴團隊掌後援會兵符，是賴清德團隊中，極少數非新系但控有組織者。信賴後援會是賴清德私兵，不屬於黨機器或新潮流，卓與賴的互信深厚可見一斑。

林佳龍同樣有國會、地方執政、內閣的完整歷練，又是黨內第二大派系正國會的掌門人，惟林與立法院長游錫堃同屬正國會，若民進黨能突破逆勢、在2月1日搶下國會龍頭，基於派系平衡考量，林佳龍出任行政院長機率降低。

鄭文燦被黨內看作2026地方選舉活棋。（賴清德團隊提供）

▲鄭文燦被黨內看作2026地方選舉活棋。

2月1日前，要內閣組成的主觀意志，黨內多認為，因總統勝選、政黨票得票成長，代表社會上還沒有要求即刻進行內閣改組的氛圍。2016年大選，執政的國民黨大敗，民進黨取得單獨過半，當時的行政院長毛治國堅辭，呼籲時任總統的馬英九改組，讓憲政史上從未有過的「多數黨組閣」得以落實；不過這次立委選舉，沒有任何政黨跨越57席過半門檻，國民黨加上無黨的高金素梅、陳超明，有54席最多，但民進黨51席居次，兩者差距不大，主張「多數黨組閣」議題的正當性恐怕不足。

相較內閣改組，2月1日馬上到來的國會龍頭之戰，才是民進黨在大選後需要即刻面對的第一道難關。待立法院長選舉情勢更明朗，探得藍白兩在野黨如何選邊站後，再來考慮內閣隊形是否調整也不遲。

潘孟安擔任賴清德競選總幹事時事必躬親。

▲潘孟安擔任賴清德競選總幹事時事必躬親。

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