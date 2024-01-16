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柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

現職黨主席的柯文哲如何在沒有公職的現況下持續保溫，是布局4年後攻大位的難題。

▲現職黨主席的柯文哲如何在沒有公職的現況下持續保溫，是布局4年後攻大位的難題。

圖文／鏡週刊

參選總統的民眾黨主席柯文哲以369萬多票敗選，卻以逾2成6的得票實力奠定叫板藍綠的政壇關鍵地位。檢視他在各縣市的總統得票率，共5縣市衝破3成，包括新竹縣市、桃園、台中及苗栗，其中在竹縣市都穩居第2，而近年竹科人口大量移居設籍的竹北市、新豐鄉，柯更各以38.33％、37.28％打敗藍綠拿下第一，是全台的「鐵白區」；政黨票則依序在竹市、竹縣、桃園最高，支持度皆逾2成5。

柯營自信，這股超過300萬票的白色力量未來4年只會增長、不會消退，觀察指標是所有民調皆呈現同一趨勢，即柯在45歲以下擁高支持度，且愈年輕、愈支持，甚至尚未具投票權的學生支持度更高。以全台8所高中選前的聯合模擬投票為例，柯以59％遙遙領先藍綠對手，政黨票也以4成穩居高中生圈第1大黨，「只要我們能堅持第3條路，白色力量的板塊只會愈來愈大！」一名柯營核心幕僚說。

柯如何讓挺他的小草長成茂盛草原，仍有保溫、黨務、組織、人才庫等問題待解。

▲柯如何讓挺他的小草長成茂盛草原，仍有保溫、黨務、組織、人才庫等問題待解。

「柯確實把很大一塊中間、年輕族群都吸走了！」一名親賴人士不諱言，這次選戰因為柯，讓民進黨變得很難打，從藍白合破局前、賴找來姚立明出任競選總部主委的舉動即可知，綠營原先認為變數最大的對手的確就是柯；選戰末期害怕打柯打過頭，一名綠營中南部要角更曾焦慮地直言：「猛打柯文哲的策略是錯的，愈打只會讓年輕人更挺柯，這不利最後號召年輕人棄柯保賴！」連最後階段要不要催青年返鄉投票，都曾擔心會否助長柯的得票，甚或影響區域立委及政黨票而一度猶疑，綠營戒慎恐懼慎防柯對2年、甚至4年後選舉的殺傷力。

藍營更是選舉初期就對藍白合聲聲喚，投票前幾日仍不放棄招手選民棄柯保侯，甚至選後還拿柯競選總幹事黃珊珊當在野敗選戰犯，種種舉動可見藍營對柯又愛又恨，更說明了藍營冀望的政黨輪替不能沒有柯。

單一選區的區域立委戰局，柯的關鍵力量又更顯著。侯康配登記參選後，儘管黨中央堅壁清野發布「禁柯令」，嚴禁藍小雞與柯公開站台，但到了民調封關期間，許多立委候選人不演了，掃街「巧遇」柯、邀柯拍影片，甚至乾脆找能代表柯意象的發言人或「學姊」黃瀞瑩合體，連綠營「柯黑大魔王」王世堅參選立委期間也收起砲火，柯在區域立委的關鍵少數影響力可見一斑。

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