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菲律賓總統祝賀賴清德當選「台灣總統」　舉動及用詞都超罕見

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕罕見祝福，「祝賀賴清德當選台灣下屆總統」。（圖／路透）

文／中央社

菲律賓總統小馬可仕今天在社群平台發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統。菲律賓自1975年與台灣斷交後，遵循一中政策，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

他表示：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

值得注意的是，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即遵循一個中國政策。菲律賓總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見，尤其小馬可仕在祝賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕2022年11月在柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間曾說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。東協只要求這個，不要引發事端。」

小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策。但馬尼拉當局與北京在南海的主權爭議日益白熱化，菲律賓與華府的國防安全合作更在小馬可仕任內日趨密切。

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