郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望　與藍白政黨協商機率低

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨主席賴清德當選中華民國第16任總統，會由誰接手新閣揆，成為各界關注的議題之一。前立委郭正亮認為，新潮流派系無法獨霸行政院，目前最有可能接手行政院長的人選，他覺得是總統府秘書長林佳龍，而且賴清德應該還會去網羅一些無黨籍的人，與國民黨、民眾黨進行政黨協商的機率較低。

▲賴清德與副手蕭美琴宣布當選，兩人上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

關於未來賴清德就任之後，行政院長一職將由誰接手，各界都在討論。郭正亮在14日播出的政論節目《新聞大白話》中提到，新潮流派系無法獨霸整個民進黨或行政院，因為底氣不夠，賴清德的得票率只有40％，在立法院也不是多數，所以非常困難，「坦白說在陳水扁當兩屆總統的時候，那個時候部長很容易陣亡，因為只要有人對你不滿，我就把消息洩（露）給在野黨，讓在野黨來鬥你，你撐得住嗎？」

郭正亮接著說道，這個情況跟總統蔡英文不一樣，蔡當兩屆總統時，國會都過半，「光是民進黨就可以護你的官位」，可是現在民進黨在立法院不是多數，只要有什麼樣的料被爆到在野黨那邊，就無路可逃了。

▲郭正亮認為，林佳龍是最有可能接手行政院長的人選。（資料照／記者李毓康攝）

至於行政院長人選，郭正亮分析，國政顧問團召集人鄭麗君不懂財經，不太可能，而且行政院長一定要有當過市長的能力，所以林佳龍、高雄市長陳其邁都有可能，可是陳現在還在市長內任，會比較不方便，所以他覺得林希望最大。

郭正亮指出，賴清德應該會用非新潮流的人當行政院長，不太可能總統、行政院長都是同派系，「這對民進黨來講權力太集中了」，而現任行政院副院長鄭文燦雖然協調性很強，但鄭和賴本來就是競爭關係，一個人得到主位，另一個人恐怕就要讓別的派系進來。

郭正亮推斷，接下來賴清德應該會去網羅一些沒有黨籍的人，因為現在要透過國民黨、民眾黨進行協商，請他們推薦閣員，是很困難的事情，「你這樣就等於被摸頭」，以目前的狀況，他覺得不太可能，也不太可能有政黨協商。

至於被點名行政院長人選一事，林佳龍目前尚未有回應；陳其邁則表示，自己一定會做到市長任期的最後一天，這是他對市民的承諾。