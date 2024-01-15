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機場排安檢1小時　旅客怨現場混亂！桃機曝苦衷：1／22起恢復量能

▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

▲網友抱怨今早在桃園機場搭機，通關隊伍從樓上排到樓下。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

疫情結束國門開啟後，出國旅遊的人數越來越多，有網友抱怨，今早在桃園機場搭機，通關隊伍竟從樓上排到樓下，讓人相當困擾。桃園機場公司表示，由於航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，目前只7線提供服務，1月22日起恢復8條量能。

有旅客投訴指出，今早至桃機第一航廈搭機，他已提早兩小時抵達機場，想不到通關隊伍竟從樓上排到樓下，排隊等了1小時才等到安檢，不少航空公司到隊伍中找客人，保全也要求旅客好好排隊，有旅客擔心趕不上飛機大聲催趕，現場情形十分混亂。

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▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了1小時。（圖／讀者提供）

▲▼讀者抱怨桃機安檢排隊等了一小時。（圖／讀者提供）

機場公司表示，由於各級學校陸續放寒假、選後離境人潮較多，加上第一航廈清晨6點到下午3點為離境尖峰時段，排隊人潮較集中在等待安檢，機場公司除持續加派人力到現場協助引導，航警局在早上5點已經開滿安檢線。

另因航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，目前只7線提供服務，預計1月22日完成啟用及訓練，加入後能增加安檢量能。

▲▼桃園機場安檢,桃機安檢。（圖／記者李宜秦攝）

▲桃機分享三招可以加速安檢等待時間。（圖／記者李宜秦攝）

依據桃園機場航班運量整點人數預報資料顯示，第一航廈出境自早上6點至下午3點平均每小時約有2000人次。機場公司提醒旅客提早到機場報到，並掌握加速出入境通關效率技巧。

第一，善用智慧化服務，每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時及21時至23時，呼籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

第二，預先確認託運規定，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

第三，減少複查，安檢更順暢，冬季出遊穿著較多，提醒旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

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