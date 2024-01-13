直擊深圳Costco！Hermes包10分鐘內完售　79萬凱莉包開店就被取走

▲深圳Costco開幕湧入大批消費者上門採買。（圖／香港01）

文／香港01

大型超市Costco深圳店昨（12）日正式開張，除了食品、生活用品等，超市內亦設有奢飾品專櫃，售賣名牌愛馬仕（Hermes）手袋、名貴鐘錶及珠寶首飾。其中，Hermes專櫃售貨員透露，約8時40分至50分左右，顧客開始入場，已直接賣光場內4個手袋，過程不消10分鐘，當中最貴的手袋價值達20萬港元（約78萬元新台幣）。

▲好市多愛馬仕凱莉包。（示意圖／記者游瓊華攝）

Hermes專櫃的售貨員向記者表示，原本有4個不同規格款式的手袋，其中售價最高為Hermes Kelly 28cm，價值180999元人民幣（約79萬元新台幣），亦包括價值14.6萬元人民幣（63.8萬元新台幣）的黑色BIRKIN 30CM手袋。

她表示，約8時40分至50分左右，有顧客開始入場，10分鐘內4個手袋便直接賣光，「八點五十分進來，人家看中就直接……衝著這個來的話，就直接買走了。」

▲消費者辦理深圳Costco會員。（圖／香港01）

該銷貨員表示，由於客人無需配貨（消費者購買熱賣產品前，必須先購買相同總值的周邊產品），即可以直接提走，估計這是吸引顧客的原因之一。不過，她透露，無需配貨的手袋只限今日出售，之後就未必會推出。

除了天價手袋，名錶品牌Omega亦在場內設專櫃，部分貨品售價高達116999元人民幣（約51萬元新台幣），一樣吸引不少顧客目光。

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