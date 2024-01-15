陸女coser點仙女棒拍美照　遭「乾粉滅火器」噴到全身白

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州兩名女coser日前參加了一場動漫活動，在她點燃仙女棒拍美照時，突然遭到旁邊一名男子持乾粉式滅火器狂噴，全身都沾滿了白色的乾粉。

根據海報新聞報導，女coser「我名三青」表示，當天漫展現場，有人在放煙火，她跟朋友看到以後，就去借了兩根仙女棒來想拍照，但拍照拍到一半，突然有一個男的拿乾粉滅火器狂噴他們，「我比較遠沒被噴到臉，朋友被噴了整張臉。」

▼女coser玩仙女棒，遭乾粉滅火器狂噴。（圖／翻攝微博）



「我名三青」說，對方自稱是園區的管理人員，但在噴滅火器之前也沒有出聲提醒過他們，更沒有去管現場放大行煙火的人，「一開市就提醒的話，我們是不會去借仙女棒的，提醒我們也會馬上滅掉。」

從影片中可以發現，兩名女coser被噴之後丟掉了仙女棒，馬上跑走，但對方沒有用滅火器去噴地上仍在燃燒的仙女棒，而是繼續跟著女coser。

女coser則憤怒控訴，「你可以直接叫我把仙女棒丟在地上，我踩兩腳就滅了，你為什麼要噴我身上？」

「我名三青」提到，朋友的衣服是絕版服裝，被噴了以後已經損壞，對方沒有提出賠償，反而揚言要告他們，「我朋友現在準備在主辦方陪同下去醫院檢查身體，目前只想要道歉和賠償。」

動漫展的主辦方說，他們已經報警處理，園區內事禁止燃放煙花的，但不清楚噴灑滅火器的男子是誰。