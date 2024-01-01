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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「放氣球跨年」引發爆炸！人潮上方「冒大量火花」嚇壞推擠

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸今年幾乎沒有跨年煙火秀，取而代之的是「跨年放飛氣球」，但湖北武漢卻發生了氣球爆炸的事故。從流出的影片中可以發現，氣球飛上天之後不久，就傳出了好幾聲爆炸聲，現場還可以看到大量火花，許多遊客嚇得不斷尖叫。

▼氣球飛上天之後發生爆炸，許多民眾都嚇壞了。（圖／翻攝微博）

▲▼陸「放氣球跨年」引起爆炸！現場「冒大量火花」人群狂推擠。（圖／翻攝微博）

目擊者透露，事件是發生在武漢的漢江路，當晚有非常多人聚集在一起要放飛氣球倒數，現場水泄不通，連移動都很困難。

目擊者提到，「倒數完之後，大家都把氣球放飛了，正在讚嘆景象很漂亮時，旁邊突然傳出了爆炸聲，我們轉頭過去，就看到空中冒出大量火花，可能是氣球撞到了電線桿引起的。」

目擊者強調，爆炸至少有3次，一開始有人以為是放煙火，但看見火花之後才感覺不妙，「有些女生直接嚇哭了，現場也發生了一陣推擠，但幸好沒有演變成踩踏事故。」

根據陸媒報導，安保人員後來把燒爛的氣球收走了，並沒有發生進一步的事故。

▼武漢漢江路跨年人潮。（圖／CFP）

▲▼武漢漢江路跨年人潮。（圖／CFP）

大陸今年有多場跨年煙火秀臨時遭到取消，原因幾乎都是「空氣污染」，甚至連上海迪士尼樂園的煙火秀也因此暫停。

迪士尼的公告提到，上海已發布空氣重汙染黃色預警，根據「上海市空氣重汙染專案緊急應變計畫」要求，園方需要對營運安排進行調整，包括「點亮新一年」特別夜間演出將不包含煙火效果。

值得注意的是，湖南長沙的世界之窗景區宣布臨時取消煙火秀後，為了彌補遊客，臨時增加了「放氣球」活動，免費提供上萬顆氣球，讓遊客能在倒數結束的那瞬間一起「放飛氣球」。

▼長沙世界之窗景區跨年煙火秀取消，改放飛氣球跨年。（圖／翻攝微博）

▲▼長沙世界之窗景區跨年煙火秀取消，改放飛氣球跨年。（圖／翻攝微博）

▼廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▲▼重慶,廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▼重慶放飛氣球跨年。（圖／CFP）

▲▼重慶,廣州放飛氣球跨年。（圖／CFP）

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