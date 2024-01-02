跨年倒數糗了！一群人認錯台北101　網笑翻：比煙火還精采

▲一群人錯認台北101大樓，直到煙火施放才察覺。（翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

圖文／鏡週刊

2024台北101跨年煙火秀因天公作美，被網友喻為近10年最美的一次。不過跨年夜當晚，有那麼一群人拿起手機錄影，直到101煙火施放照亮夜空後，他們才驚覺鏡頭瞄準的不是101，趕緊變換角度拍攝，搞笑場面讓網友全笑翻。

有網友今（2日）在臉書社團「爆廢1公社」PO出跨年倒數的手機錄影，影片中一群人高舉手機同時大聲倒數計時迎接101煙火秀，怎料數完才發現光源來自右半邊，大家鏡頭瞄準的建築根本不是101大樓，集體把鏡頭往右邊移，連錄影者在旁友人都忍不住大笑吐槽「白癡喔！」

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▲一群人錯認台北101大樓，直到煙火施放才察覺。（翻攝自臉書社團「爆廢1公社」）

影片一片網友們紛紛笑翻，直呼這場面比101煙火秀還要精采，「台灣史上奇聞共享」「今年第一好笑????」「台灣人怎會認錯101呢？」「最好笑的是還一群人搞錯????」「這個比煙火還精采」「都是觀光客逆？」

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