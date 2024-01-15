快訊／5億高中生案開庭！夏男事隔5個月現身　衣服還是同一件

▲台中5億高中生墜樓命案，時隔5個月再度開庭，被告夏男到場。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中112年5月間發生「5億高中生墜樓案」，離奇案情震驚全台。今台中地院針對假結婚、偽造文書部分再開庭，被告夏男事隔5個月後現身，與上次開庭精壯的體魄相比，身形明顯發福不少，且頭髮也留長，而衣服則與上次開庭時穿同一件，都是水藍色條紋POLO衫。

今台中地院上午9時30分開庭，夏男準時現身，坐在法庭門口雙眼無神，一旁還有應援團、以及2名律師陪同。夏男與律師稍作討論後，9點30分一到，即準時起身走進法庭。

▲夏男去年8月出庭時也穿同一件POLO衫，當時頭髮較短，且身形精壯。（圖／資料照）

回顧案情，當時剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，不料短短2小時後就被發現從夏男住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

針對殺人罪部分，台中檢方偵結後予以不起訴處分，但由於全案疑點重重，諸多事證檢方在不起訴書中都無法提出合理解釋，經賴母聲請再議後，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中；而假結婚、偽造文書部分，112年8月7日首度開庭，夏男否認犯罪，稱他與賴生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚為何賴生會墜樓。本案時隔5個月今再度開庭，備受外界關注。

