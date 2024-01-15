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5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片

記者白珈陽／台中報導

台中「5億高中生墜樓案」檢方就假結婚部分起訴夏姓配偶涉犯偽造文書罪，台中地院繼去年8月開庭後，事隔5月今（15）日再開庭，夏男仍否認犯行，不過法官勘驗他與賴姓高中生，在咖啡廳、超商、戶政事務所等地尋找結婚證人時，夏承認影片內容為真。庭後因大批媒體在外守候，夏一度要求從後門離去，遭法警拒絕；走出法院時，聲援賴姓高中生的團體在旁嗆聲「良心都不會不安嗎」、「還吃得那麼胖」，但夏男神色木然，沒有任何回應，隨即搭上計程車離開。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲庭後因大批媒體在外守候，夏一度要求從後門離去，遭法警拒絕，只好從正常通道離開。（圖／記者白珈陽攝）

回顧案情，當時剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，不料短短2小時後就被發現從夏男住處墜樓身亡，賴姓高中生的母親質疑愛子遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

針對殺人罪部分，台中檢方偵結後予以不起訴處分，但由於全案疑點重重，諸多事證檢方在不起訴書中都無法提出合理解釋，經賴母聲請再議後，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中；而假結婚、偽造文書部分，112年8月7日首度開庭，夏男否認犯罪，稱他與賴生是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚為何賴生會墜樓。

今台中地院再度開庭，夏男出庭時仍維持說法，否認假結婚。法官勘驗去年5月3日咖啡廳、超商、戶政事務所監視器畫面，針對咖啡廳畫面，法官詢問裡面出現的人是否為夏、賴2人，夏男當庭承認。

咖啡廳畫面指出，當日上午8時許，夏先至咖啡廳等候賴生，8時19分賴生抵達，2人在咖啡廳外面的桌子進行談話，期間夏男多次進出咖啡廳，隨機與客人談話，夏男說，他是在詢問路人是否有意願當結婚證人，但都遭到拒絕。

勘驗超商監視器時，1名范姓老翁答允夏的要求，並當場簽字；稍晚夏、賴再至戶政事務所，1名賴姓民眾也答允夏男要求。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

夏男走出法院時，遭聲援賴生的團體嗆聲。（圖／記者白珈陽攝）

開庭結束後，夏男因見到庭外有大群媒體守候，要求希望從法庭後門離去，一番溝通後，遭法警拒絕，仍以正常通道離開。走出法院時，聲援賴生的團體手舉標語痛斥「偽造文書、婚姻無效」、「爭取正義」，高喊「賴媽媽在等你道歉」；媒體也再度問及「你真的愛賴生嗎？」，不過夏男一律不予回應，馬上搭上計程車離去。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼夏男不甩眾人提問，直接坐上計程車走人。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

法官諭令下次開庭將傳喚范姓、賴姓等2名結婚證人出庭作證，將先勘驗相關監視器畫面，再進行證人詰問，針對程序順序，檢、辯無意見；不過辯方要求申請戶政事務所人員出庭作證，但表示若看過勘驗畫面後沒有疑慮，則可省略。

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