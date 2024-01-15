台灣邦交國剩12國！跟誰斷交「絕對震撼」　網友答案很一致

▲太平洋島國諾魯（Nauru）2024年1月15日宣布與台灣斷交。圖為諾魯國旗。（圖／達志影像／newscom）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨總統當選人賴清德上任僅兩天，中國即展開搶奪我邦交國行動。我國太平洋友邦諾魯共和國今（15）日宣布與我國斷交。對此，有網友在批踢踢上發起討論，指出台灣目前僅剩12個邦交國，為此感到擔憂，並提到若與歐洲唯一邦交關係的教廷梵蒂岡發生斷交，將是「絕對震撼！」貼文曝光後，引起眾人共鳴。

諾魯今天宣布與中華民國斷絕外交關係。外交部政務次長田中光稍早在記者上會表示，獲悉諾魯以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣目前僅剩12個邦交國，分別為貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、巴拉圭、史瓦帝尼以及梵蒂岡。

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）。（圖／取自諾魯政府官網）

針對諾魯與我國斷交，消息引起網友熱烈討論，就有不少人直指我國與歐洲唯一邦交關係的教廷梵蒂岡，若未來發生斷交，「絕對震撼！」更有網友表示，如果梵蒂岡和台灣斷交的情況發生，可能引發類似當年台美斷交時的群情辱罵聲浪。

在討論中，也有網友進行分析，指出教廷的固有傳統是不主動斷交，並預測未來應不會改變。該網友進一步提到，事實上，自1971年底以來，教廷再未派遣大使或公使至台灣，而是以「代辦」身份主持台灣的館務。

而根據維基百科資料，中華民國外交部說明，雖因國際因素導致教廷駐華使節的職稱及銜級有所改變，然而台梵關係基於共享自由、人權、和平及博愛等普世價值保持邦誼密切友好。

▼教廷梵蒂岡。（圖／路透）