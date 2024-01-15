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大陸 大陸焦點 特派現場

「瑙魯與台灣斷交」衝微博百度熱搜第一　新華社等央媒推播

▲▼諾魯政府宣布與台灣斷交。（圖／翻攝自微博）

▲「瑙魯與台斷交」登上微博熱搜榜第一位。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

諾魯總統阿迪昂（David Adeang）15日宣布承認中華人民共和國，並說明政府轉向與中國大陸建交相關事宜。消息傳開後，大陸最大的門戶網站百度討論度瞬間登頂，進入熱搜第一，同時，微博熱搜也在10分鐘內從第19衝至第一，關鍵字閱讀量超過250萬人次。此外，大陸各媒體及《新華社》等央媒也先後以外電消息推播，引起外界關注。

▲▼諾魯總統阿迪昂（David Adeang）。（圖／取自諾魯政府官網）

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）。（圖／取自諾魯政府官網）

大陸微博以「瑙魯（台譯：諾魯，下同）與台灣斷交」為關鍵詞，迅速在消息傳開後便衝上熱搜榜第一位，同時，排行第五的則是大陸外交部長王毅在訪問非洲期間強調的，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是！」引起大陸網友熱議。

百度熱搜榜則是引用央媒《環球網》的快訊「太平洋島國瑙魯宣佈與台當局『斷交』」為標題，內文寫道，據多家台媒報道，太平洋島國瑙魯1月15日宣佈與台當局「斷交」。報導稱，瑙魯位於大洋洲，其政府15日表示，決定與台當局中斷「外交關係」，並「承認中華人民共和國」。在瑙魯宣佈「斷交」後，台當局所謂的「邦交國」剩餘12個。

▲「太平洋島國『瑙魯』與台當局斷交」登上百度熱搜第一。（圖／翻攝百度）

▲「太平洋島國『瑙魯』與台當局斷交」登上百度熱搜第一。（圖／翻攝百度）

大陸網友紛紛留言表示，「給灣灣的新年禮物」；「堅持一個中國原則」；「新上任的禮物這不就來了！」；「想不到是南太呀」；「識時務者為俊傑」；「王部長很忙啊，還飛不回來呢，王部長辛苦」。

據了解，諾魯曾在2002年7月21日與大陸建交，後因大陸承諾的援助沒有實踐，直至2005年5月14日再與台灣恢復外交關係。就在台灣2024大選塵埃落定之際，諾魯總統阿迪昂正式對外宣布承認中國大陸，替兩岸持續複雜的關係再度投下一顆震撼彈。

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