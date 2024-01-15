快訊／外交部痛斥諾魯態度反覆搖擺　「索要鉅資」還跟中國比價

▲諾魯國旗（右三）。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對我太平洋友邦諾魯共和國，宣布有台灣斷交，並與中國建交一事。外交部次長田光中15日下午臨時舉行記者會表示，諾魯在2023年態度就反覆搖擺，且向台灣索取巨額經濟援助，並跟中國比價。

外交部表示，我國政府獲悉我太平洋友邦諾魯共和國政府將以聯合國第2758號決議及「一中原則」等理由，與中華民國斷交，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。



外交部指出，中國長期積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向，諾魯國會於上年10月25日通過前總統昆洛斯不信任案，於10月30日改選亞定（David Adeang）繼任總統及完成內閣改組。新政府上任後，我方即積極與諾方接洽雙邊各項合作計畫，惟諾方持續向我索求鉅額經濟援助，並就我國及中國提供的援助方案進行比價。

外交部表示，我方基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，另多年來我政府亦在諾魯推動裨益其國計民生、協助整體國家發展的合作計畫，但諾方仍昧於中國利誘，罔顧我國的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，甚至配合中國操弄所謂一中原則，並錯誤引用聯合國大會第2758號決議謬論，政府至感痛心與遺憾，並予強烈譴責。

外交部強調，就在全世界眾多民主國家祝賀台灣的大選順利，民主勝利的同時，北京當局選擇用這種方式，打壓台灣，衝擊國際社會的秩序與穩定。這即是對民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰。

外交部認為，這樣的責任，當然是北京應該要承擔。我們也呼籲，北京當局應該放棄對抗，回到國際秩序的軌道上來，尋求與台灣、區域各方互利多贏的共同努力。