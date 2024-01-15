50年不用充電！大陸成功研發民用微型「核電池」　小至一個硬幣

▲大陸貝塔伏特開發第一個民用微型「核電池」。（圖／翻攝自北京貝塔伏特新能科技有限公司官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一科技公司最近宣布，已經開發出第一個可用於心率調整器等醫療用途的「核電池」，有著微型化、模組化和低成本特性，也能應用在手機上而且還50年不用充電。

據《科技日報》報導，北京貝塔伏特新能科技有限公司（以下簡稱「貝塔伏特」）1月8日宣布研製出微型原子能電池。研發團隊利用鎳63核同位素衰變技術和金剛石半導體，將原子能電池小型化、模塊化、低成本化，這項技術剛獲得中核集團2023年創新大賽三等獎。該公司的首個產品——BV100電池的功率是100微瓦，電壓3伏，體積是15×15×5立方毫米，比一枚硬幣還小。

原子能電池，又稱核電池或放射性同位素電池，其原理是將核同位素衰變釋放的能量轉化為電能。核電池的能量密度是三元鋰電池的10倍以上，針刺或槍擊也不會起火爆炸，零下60℃至120℃範圍內均能正常工作。

貝塔伏特公司董事長兼首席執行官張偉表示，新式核電池可以實現50年穩定發電，無需充電、無需維護，不產生外部輻射，量產投入市場後，將滿足航空航天、人工智慧設備、醫療器械、微型機電系統、傳感器、小型無人機和微型機器人等長續航場景需求。如果功率足夠，配備核電池的手機將不再需要充電，小型無人機也無需返航充電。

張偉稱，貝塔伏特正與大陸國內院校聯合研發，採用鍶90、鉕147和氘同位素，研製更高功率的電池。