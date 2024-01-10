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需求低於市場預期　郭明錤：安卓手機存貨回補將結束

▲安卓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安卓手機存貨回補將結束。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤今天發布市場投資簡報，表示主流安卓手機品牌已從2023 年第 3 季開始存貨回補，並預估會在 2024 年 1 月結束。

所謂存貨回補，是指企業由於受到經濟危機實質和心理影響，在經濟危機時會大量清理庫存，從而導致經濟略有好轉就有大量補充貨源的需要。但這樣的補充貨源行為並不代表市場存在強大的消費能力，而在經濟指標上會表現為數據強勁成長。

郭明錤表示，主要Android手機品牌自3Q23 開始的庫存回補，預計皆在2024 年1 月結束。從出貨預估與訂單能見度的變化來看，Android 手機需求改善可能低於市場預期。目前中國以外的其他市場中，中低階手機出貨預估已開始下調，普遍看到雙位數以上的砍單，新興市場當地品牌甚至有高達40到50% 以上的砍單。

中國市場在庫存回補後的需求是否有改善，需視農曆過年前 3 週的銷售結果而定。但要注意的是，自去年雙十一旺季結束後，整體出貨已開始出現 YoY 衰退，雖近期又略有改善，但主要是為了農曆過年旺季備貨，不見得是因為市場需求轉佳。

除了出貨預估變化，訂單能見度也是判斷需求是否改善的關鍵因素。無論是中國或非中國市場，訂單能見度均自2H23 的4–6 個月縮短至1H24 的約2 個月，可看出品牌廠商保守看待後續市場需求。

近期交易風險可能來自市場期待庫存回補後能見到需求結構改善。我認為即便Android 手機需求沒有結構性改善，下修空間也有限。但風險在於市場期待庫存回補後能見到需求改善，許多手機產業相關股票先前的上漲也是反映這個預期。

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