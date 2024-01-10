花蓮女深夜鄉間騎車鬼打牆20分鐘！警開手機地圖指引明路

▲女子深夜騎機車迷途神情緊張，巡邏員警發現後上前關切。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名女子騎機車要到太昌村明義七街找朋友，途中卻迷路，原地打轉許久仍找不到正確方位，所幸巡邏員警經過發現並用手機打開地圖指引正確方向，終於讓她順利抵達目的地。

吉安警分局太昌派出所長陳添丁及警員蔡冠杰執行巡邏勤務時，在明仁三街附近發現一名女子深夜獨自騎乘機車行駛於鄉間昏暗小路，時而停車，時而迴轉，神情慌張，於是上前關心。

▲員警用手機打開地圖幫女子指引正確方向，終於讓她順利抵達目的地。

45歲陳姓女子向員警表示其要前往明義七街訪友，由於附近農田較多，加上天色昏暗、道路狹窄，一下子就讓她失去了方向，不斷在明仁三街及明義三街一帶打轉。

所長立即用自己手機開啟地圖功能，指引正確前往明義七街的方向，陳女得知正確路線後，欣喜若狂，頻頻向員警道謝，並說到；「今夜光是找路就花了20分鐘，十分感謝警方的熱心協助，讓她能找到目的地。」

吉安警分局長康健浚表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷民眾與救助弱勢的責任，當人民有需要協助，警察必義不容辭的伸出援手，期勉所屬警察同仁能夠本著服務的精神，做一位稱職的人民媬姆；當民眾有發生緊急事態或困難時，可立即向警方請求協助。

