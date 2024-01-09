聯結車殺人！駕駛撿手機沒看路　「撞上才急煞」釀1死7傷遭收押

▲ 國道3號北上16.3公里處南深路交流道8日發生聯結車追撞死亡車禍。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

洪姓聯結車駕駛8日行駛在國道3號北上南深路交流道時，迎頭追撞前方4輛轎車，首當其衝的銀色轎車後半部完全被壓扁，共造成1死7傷慘劇，肇事的洪男對事發經過支吾其詞，檢警調閱行車紀錄器等事證，發現洪男是碰撞後才開始急煞，洪男最終坦承因撿手機沒注意前方回堵。台北地檢署9日依涉不確定故意殺人重罪，且有逃亡之虞，向法院聲押洪男獲准。

警方調查，這起車禍中不幸喪生的吳姓男子，與同事一行4人相約租了1輛銀色轎車出遊，不料在8日上午11點左右，行駛到事發路段時，突遭聯結車從後方猛力撞擊，銀色轎車在聯結車推擠下，繼續往前追撞其他3輛轎車，吳男和友人被夾在完全變形的銀色轎車後座，被救出時已無生命跡象，經搶救後仍不幸宣告不治。

▲被聯結車一頭撞上的銀色轎車，後半部完全被壓扁。（資料照／記者張君豪翻攝）

這起車禍事故共造成1死7傷，警方對事故5名駕駛進行酒測，都沒有酒測反應，駕駛聯結車的洪男一開始供稱，發現前方車流回堵時，要剎車減速已來不及，後又改稱當時正準備變換車道，所以視線看著左方車道，不知前面塞車。

檢警調閱行車紀錄器等事證，發現地上的煞車痕根本不是洪男減速所留下，而是洪男碰撞到銀色轎車後，才開始急煞，在發生碰撞前，洪男的聯結車車速高達每小時70公里，檢察官相驗調查吳男死因後，以被告身分傳喚洪男到北檢出庭，訊後依不確定故意犯殺人罪，將洪男聲請羈押。

▲聯結車駕駛發現碰撞後才開始急煞留下長長痕跡。（資料照／記者張君豪翻攝）

台北地院法官審理認為，洪男明知聯結車車身龐大，即使煞車也會因慣性無法立即停下，竟然還完全無視前方路況，筆直衝撞前方已經停止的車輛，驚覺碰撞後才開始煞車，為免洪男因涉犯殺人重罪逃亡、躲避賠償責任，因此裁准將洪男送台北看守所羈押。