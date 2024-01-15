2024農曆新年桃園垃圾收運　清潔隊員初四初五加強服務

▲環保局呼籲民眾趁著年前環境清潔週期間，除舊佈新。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節即將到來，桃園市政府環保局15日宣佈，2月7日（三）、2月8日（四）小年夜依原時段正常清運，2月9日（五）除夕上午自9時起收運，大年初一到初三停收垃圾，而2月13日(二)大年初四、2月14日（三）初五清潔隊員自上午9時起出勤加強垃圾收運。

環保局長陳世偉表示，農曆年前環境清潔週自2月2日開始到2月8日，呼籲民眾趁著年前環境清潔週期間，與清潔隊員及環保志工夥伴們，共同整理清掃鄰里家園，除舊佈新迎接龍年到來。

而「環境清潔週」大掃除期間，如果有不用的點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後直接交給資源回收車，避免因擠壓引發火災風險。另外，基北北桃生活圈已形成，今年農曆春節除同步於初四開始垃圾收運外，初五2月14日（三）雖為桃園市清潔隊員休息日，但考量到隔日為許多民眾上班日，為擴大服務，清潔隊員特別於初五出勤加強清運垃圾，強化市容整潔。

環境管理處長張書豪亦提醒，在初一到初三停收垃圾期間，請將垃圾妥善打包暫置於家中，千萬不要任意丟棄，否則可能違反廢棄物清理法規定，面臨最高新臺幣6,000元的罰款；張處長強調清潔隊員只收垃圾，不收紅包，在過年期間無須特地送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯感謝或笑容，就足以轉達心意。

環境管理處張處長表示，各區清潔中隊即日起也將加派人力處理大型廢棄物或家具，民眾若有大型廢棄物清運需求，請與在地清潔隊申請（登記時間至2月6日下午5點截止)，並依約定時間搬到指定地點交付清潔人員。詳細清運時間可至桃園市環保局官網( http://www.tydep.gov.tw)或桃園垃圾車APP即時查詢。桃園市政府也會透過官方臉書、報紙、廣播、家戶傳單，以及垃圾車上所掛之紅布條進行宣傳，讓市民輕鬆掌握垃圾收運時間，愜意過年免煩惱。