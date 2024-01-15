從美麗島總指揮到倒扁　陳水扁悼念施明德：一代梟雄安息吧！

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前主席施明德15日凌晨病逝於台北榮總醫院，享壽83歲，各界哀悼不捨，前總統陳水扁也透過臉書表達哀悼之情。他提到，施明德是美麗島事件的總指揮，後來是百萬紅衫軍倒扁運動的總指揮；施明德也是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真，「先知都是寂寞的，一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧！」

▲陳水扁與施明德。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁表示，1月15日是前總統李登輝的冥誕，同時也是民進黨前主席施明德的生日，巧合的是，就在生日這一天，施明德因病辭世，享壽83歲，噩耗傳來，曷勝悲悼。

陳水扁憶起，施明德是美麗島事件的總指揮，他在軍事法庭見證陳水扁視死如歸的雄辯滔滔；施明德也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他看到施明德孤零一個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是國安局長許惠祐；施主席是他擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治，他成為台北市第一位直轄市長，當時的主席施明德功不可沒；2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在林義雄主席邀請下，特地南下高雄站台，雖然沒說票投阿扁。

陳水扁也提到，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。他表示，施明德一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他也曾在6年前的《總統直選與民主台灣》研討會，提出「內閣制未必不好〉的芻議，已是後覺。

陳水扁深信假以時日，施明德的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意，「先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧！」